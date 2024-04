Rugby – Giovanili Lyons: sconfitta amara per l’U16, L’Under 18 torna a vincere

Vittoria convincente dell’Under 18 Emilbanca Rugby Lyons, che riprende il suo cammino piegando i Lions Amaranto, formazione livornese, nel campionato interregionale di categoria. Dopo quasi un mese di pausa dovuto agli impegni delle nazionali giovanili, i bianconeri tornano alla vittoria in modo netto, marcando sei mete contro il volenteroso Lions Amaranto, che nella gara di andata aveva fortemente impensierito i ragazzi di Salvetti, Mozzani e Bergamaschi. Solo nel finale gli ospiti si sono resi protagonisti di un sussulto, marcando due mete su un rilassamento dei bianconeri.

Pronti, via ed è Torricella ad aprire le danze con una bella meta al largo. I Lions accorciano le distanze al 14’ con un calcio piazzato, a cui fanno seguito le due marcature che spezzano l’incontro, firmate da Camoni e Isola. Nella ripresa non cambia lo spartito, con i Lions ancora sul piede avanzante a marcare 3 mete nel primo quarto d’ora, segnate da Ziliani, Bolzoni e Locca. Nel finale, gli ospiti ingranano e trovano due meritate mete che fanno morale.

Una prova molto solida, che lancia i Leoni verso il finale di stagione. Il rush finale si prospetta infuocato, con le prime tre della classe racchiuse in tre punti: il Valorugby Emilia è in testa, con Lyons e Pesaro che lo tallonano e sono pronte a sfruttare i passi falsi dei diavoli. A quattro giornate dalla fine tutto è ancora in bilico.

Emilbanca Rugby Lyons vs Lions Amaranto 38-20

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Ziliani, Beghi, Locca, Melis; Russo, Isola Fil; Camoni (cap), Konte, Baas; Isola Fr, Mutti; D’Onofrio, Bolzoni, Montesissa. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Marcature: pt: 6’ m Torricella (5-0), 14’ cp Lions (5-3), 23’ m Camoni (10-3), 30’ m Isola Fr tr Russo (17-3), 33’ cp Lions (17-6). ST: 39’ m Ziliani tr Russo (24-6), 45’ m Bolzoni tr Torricella (31-6), 49’ m Locca tr Torricella (38-6), 60’ m Lions tr (38-13), 70’ m Lions tr (38-20)

Under 16

Il rugby sa essere crudele, e i giovani Leoni dell’Under 16 hanno conosciuto questo volto dello sport che amano nella giornata di domenica: perdere una finale allo scadere dopo essere stati in vantaggio fa sicuramente male, ma dopo qualche giorno di sana arrabbiatura sappiamo che i ragazzi di Rossi, Bedini e Cemicetti potranno guardarsi indietro ed essere fieri della propria stagione, che li ha visti crescere in modo esemplare nonostante fosse un gruppo per la maggioranza costituito da ragazzi al primo anno della categoria. Dopo un bel percorso nel campionato interregionale e una semifinale dominata, il nono posto finale sfugge sul più bello, al termine di una partita combattuta in cui i bianconeri hanno forse “alzato le mani” troppo presto. A portarsi a casa il risultato è così il Pesaro, capace di rimontare più di 20 punti di svantaggio nella ripresa e spuntarla per soli due punti.

La partita sembrava essere senso unico: dopo la meta iniziale del Pesaro, arrivano quattro mete ed un calcio piazzato che portano i bianconeri sul 25-5 prima dell’intervallo. Nella ripresa si assiste però a un importante calo d’attenzione, che porta i Leoni a subire nel finale di partita. Il Pesaro segna 4 mete e si porta in vantaggio a 5 minuti dalla fine, con i Lyons alle corde che provano una reazione disperata. I bianconeri conquistano un calcio piazzato da buona posizione, ma Petrusic sbaglia anche per un’evidente scorrettezza avversaria, purtroppo non sanzionata dall’arbitro.

Tanto rammarico per i ragazzi bianconeri, che meritavano un finale diverso per una stagione comunque importante e che lancia ottimi segnali in vista del futuro. Una giornata storta non cancella il lavoro fatto insieme allo staff tecnico dei loro allenatori, che li ha accompagnati per questo viaggio intenso e ricco.

Emilbanca Rugby Lyons vs Pesaro Rugby 25-27

Emilbanca Rugby Lyons: Turrisi; Del Fiol; Tosciri; Anelli; Boselli; Petrusic; Beghi(Cap); Galuzzi; Monici; Manfredi; Davoli; Tizzoni; Fontanella; Dodici(vCap); Mastrorocco. Allenatori: Rossi; Bedini; Cemicetti.

Marcature: 5’ mt. Pesaro(5-0); 17’ mt. Anelli (5-5); 21’ mt. Dodici (5-10); 23’ cp. Petrusic (5-13); 26’ mt. Anelli (5-18); 32’ mt. Anelli tr. Petrusic (5-25); 35’ mt. Pesaro(10-25).Secondo tempo: 7’ mt. Pesaro(15-25); 17’ mt. tr. Pesaro (22-25); 30’ mt. Pesaro(27-25).