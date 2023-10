Nuoto – La borsa di studio Vittorino da Feltre “Martina Cavalli” viene attribuita a Giulia Ghidoni

Riunione collegiale con atleti e genitori alla Vittorino da Feltre alla vigilia della nuova stagione natatoria con lo staff tecnico biancorosso composto da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan, Filippo Caprioli, Samantha Pizzetti, Carola Cerutti e dal preparatore atletico Enrico Campolonghi e con il Consigliere delegato al nuoto Daniele Chiappini.

Un incontro informale per presentare l’attività agonistica che inizierà il prossimo mese e si protrarrà fino ad agosto, per snocciolare le date delle gare e dei trofei della stagione 2023-24, ma anche per consegnare la due storiche borse di studio istituite dalla società biancorossa di Via Del Pontiere: una intitolata alla memoria di Martina Cavalli, ex nuotatrice della Vittorino, ma anche di altri sodalizi piacentini, prematuramente scomparsa anni fa in giovane età, e l’altra intitolata alla memoria dell’ex Fiduciario provinciale della Federnuoto, Angelo Alborghetti, e a quella di Alberto Corti, giudice arbitro nazionale del settore nuoto.

Giulia Ghidoni, giovane nuotatrice

La borsa di studio “Martina Cavalli”, assegnata per meriti sportivi ma soprattutto sulla base dei risultati scolastici, è stata attribuita quest’anno a Giulia Ghidoni, giovane nuotatrice della squadra agonistica della Vittorino che, nella graduatoria finale, ha superato il compagno di squadra Alessandro Barbazza.

Ornella Pellizzoni, moglie di Angelo Alborghetti, e Simona Corti, figlia di Alberto Corti, hanno invece messo a disposizione la Borsa di studio intitolata ai due indimenticati protagonisti del mondo natatorio piacentino. Borsa di studio che consentirà ad un giovane nuotatore della Vittorino da Feltre di praticare gratuitamente l’attività agonistica per tutta la stagione.

All’incontro, molto partecipato, era presente anche il Delegato Provinciale CONI, Robert Gionelli che, nel rivolgere un messaggio di benvenuto agli atleti e ai genitori, ha sottolineato l’importanza dell’attività sportiva come strumento fondamentale per migliorare ed arricchire di valori il percorso di crescita dei giovani.

La nuova stagione

Per la stagione sportiva 2023-24, la squadra di nuoto della Vittorino da Feltre vanta numeri davvero ragguardevoli: 105 atleti nelle varie categorie giovanili e 60 tesserati per la categoria Master. Dallo scorso anno la società del Presidente Gianluigi Tedesco ha introdotto, accanto al nuoto tradizionale declinato in tutte le sue specialità, anche il nuoto pinnato, disciplina sportiva svolta sotto l’egida della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquea (Fipsas).