Tuffi nel fiume Po dal ponte ferroviario, il gesto folle di alcuni ragazzi ripreso in un video

“Nuova disciplina olimpica: tuffi dal ponte ferroviario sul Po. Tecnica da rivedere ed entrata in acqua molto scarsa, tuffo lontano dalla zona medaglie”. Il gruppo Piacenza Memes, utilizzando la caratteristica ironia che lo contraddistingue, pubblica un video sulla propria pagina Facebook in cui si notano alcune persone tuffarsi tra le acque del fiume Po dal ponte ferroviario.

Un gesto pericolosissimo: ora si cerca di capire chi siano i protagonisti di questa bravata. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un gruppo di giovani che quel giorno, pare domenica pomeriggio, si erano ritrovati per una grigliata. Inutile sottolineare i rischi che queste persone hanno corso: non solo per l’altezza del tuffo in acque insidiose come quelle del Po, ma anche per la scelta del ponte ferroviario come trampolino.

https://www.facebook.com/PiaceMemes/videos/2733575033467598