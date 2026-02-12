Nuoto – La Vittorino da Feltre agli Assoluti di pinnato con 5 atleti

Ci saranno anche i colori biancorossi della Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato, in programma dal 13 al 15 febbraio a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La formazione piacentina allenata da Gianni Ponzanibbio e da Giorgia Mancin, attiva in questa disciplina sportiva da poco più di due anni, sarà infatti composta da cinque atleti: Riccardo Albasi (2006), Sofia Cosenza (2008), Yassine Laanaia (2007), Marco Pietralunga (2003) e Sebastiano Rossi (2007).

Riccardo Albasi gareggerà gli assoluti di Lignano Sabbiadoro nei 50 apnea, nei 50 e nei 100 monopinna, Sofia Cosenza scenderà in vasca nei 50 e nei 100 monopinna, nei 50 e nei 100 pinne e nei 50 apnea, Yassine Laanaia si cimenterà nei 50 e nei 100 monopinna, nei 50 apnea e nei 50 pinne, Marco Pietralunga gareggerà nei 50 e nei 100 monopinna, nei 50 apnea e nei 50 pinne mentre Sebastiano Rossi si misurerà nei 50, 100, 200 e 400 monopinna e e nei 50 apnea. La Vittorino gareggerà anche con le staffette 4×50 monopinna e 4×100 monopinna e 4×200 monopinna maschili con Albasi, Laanaia, Rossi e Pietralunga.

Sottolinea il tecnico biancorosso Gianni Ponzanibbio

“Sono gare molto impegnative e selettive dato che agli assoluti l’alto livello agonistico è garantito dalla presenza dei migliori atleti italiani delle varie specialità. Quest’anno, tra l’altro, gli Italiani assoluti di Lignano Sabbiadoro avranno anche un’importante valenza internazionale, dato che in palio, oltre alle medaglie tricolori, ci sono anche le qualificazioni per i Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, e per i Campionati mondiali di nuoto pinnato che si svolgeranno in Corea dal 22 al 29 giugno. Al di là dei risultati che sapranno raccogliere, per i nostri atleti si tratta comunque di un’importante esperienza di crescita, sia sotto il profilo sportivo che umano, data anche dal confronto con i migliori interpreti italiani di tutte le specialità”.

