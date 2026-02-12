Kickboxing – 22 medaglie per la Yama Arashi al Lombardia Open

Ventidue medaglie con 25 atleti,con 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi. E’ questo il ricco bottino della formazione di kickboxing della Yama Arashi, protagonista al Montichiari nel Lombardia Open 2026, gara Federkombat di livello nazionale con più di 850 iscritti. La spedizione piacentina – guidata dal tecnico Davide Colla e dai coach Erika Boselli e Tommaso Ferrari, coadiuvati eccezionalmente anche dalla pluricampionessa mondiale Francesca Ceci – ha brillato confermandosi anche quest’anno tra le società più premiate in questa competizione.

Le parole di Davide Colla

“E’ stata una trasferta davvero buona da sempre questa gara è fondamentale per valutare il livello dei ragazzi più promettenti oltre a essere anche un buon test per gli agonisti di livello in attesa degli eventi stagionali più importanti. Sono davvero contento dei risultati ottenuti, soprattutto da chi si approccia alle gare per le prime volte e sono molto fiducioso per questa nuova stagione agonistica appena iniziata”.

Gli ori portano la firma di Federico Nordio (Seniores -79 chilogrammi), Alessandro Dallavalle (Juniores -69 chilogrammi), Susanna Sverzellati (Juniores -65 chilogrammi), Nicolò Guarnieri (Old Cadets -63 chilogrammi), Matilde Cutaia (Old Cadets -55 chilogrammi), Marilena Ferrari (Seniores cinture gialle arancioni verdi +70 chilogrammi), Sergio Natalicchio (Old Cadets cinture gialle arancione verdi +60 chilogrammi), Gabriele Nani (-45 chilogrammi cinture gialle arancioni verdi Old Cadets) e Melissa Bramieri (+45 chilogrammi cinture gialle arancioni verdi Young Cadets).

I sette argenti sono arrivati grazie alle doppiette di Carlo Taglia e Nicolas Varani oltre che dalle performance di Sofia Barabaschi, Francesca Mazzoni e Sofia Rossi. Sei firme diverse, infine, per i bronzi: a salire sul gradino più basso del podio sono stati Alex Favaretto, Francesca Mazzoni, Nicole Costantini, Riccardo Banti, Laura Shutevsky e Nikola Madzov.

