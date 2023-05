Nuoto – La Vittorino da Feltre fa il pieno di medaglie a Brescia

Vittorino da Feltre protagonista al 6° Memorial Attilio Camozzi, trofeo di nuoto svoltosi nei giorni scorsi a Brescia in vasca lunga da 50 metri. Gli atleti della squadra biancorossa si sono infatti messi in evidenza conquistando complessivamente ventisette medaglie: nove d’oro, sei d’argento e dodici di bronzo.

Tutte le medaglie d’oro

Sul primo gradino del podio sono saliti Leonardo Campolunghi, primo nei 50 dorso Ragazzi (29”,52 il suo tempo), Ginevra Galeazzi, prima nei 400 stile libero Esordienti A1 (5’42”,51) e prima nei 200 stile libero (2’37”,86) ma anche seconda nei 100 stile libero (1’12”,31), Alessandro Barbazza, primo nei 100 stile libero Esordienti A2 (1’00”,80), primo nei 200 dorso (2’31”,35) e primo anche nei 400 misti (5’29”,42), Giovanni Cornelli, primo nei 100 stile libero Ragazzi (58”,06) e primo nei 200 dorso (2’15”,04), Ludovica Bonini, prima nei 50 rana Assoluti (33”,43).

Secondo gradino del podio, invece, per Raffaele Noè, secondo nei 100 stile libero Ragazzi (1’00”,68), per Adele Mosso, seconda nei 400 misti Esordienti A1 (6’40”,98) ma anche terza nei 200 misti (3’07”,88), per Alice Montavoci, seconda nei 200 farfalla Assoluti (2’32”,77), per Giulia Chiappini, seconda nei 200 rana (2’54”,30) e terza nei 50 rana Ragazze (36”,72), per Federico Gobbo, secondo nei 50 rana Assoluti (30”,70).

Medaglia di bronzo, infine, per Sara Romano, terza nei 50 dorso Juniores (33”,97), per Riccardo Albasi, terzo nei 50 farfalla Juniores (28”,14), per Letizia Brambilla, terza nei 200 misti Juniores (2’35”,83), per Sara Griziotti, terza nei 100 rana Ragazze (1’24”,94), per Federico Pozzi, terzo nei 100 rana Ragazzi (1’12”,56), per Riccardo Bertolini, terzo nei 200 dorso Ragazzi (2’37”,70), per Chiara Lazzari, terza nei 400 stile libero Assoluti (5’00”,07), per Tommaso Martini, terzo nei 50 rana Juniores (31”,73), per Mahmoud Mohame Hossam Hamed, terzo nei 400 misti Esordienti A2 (6’19”,86), e per Zaccaria Petrone, terzo nei 200 stile libero Ragazzi (2’29”,04).

Gli esordienti B

Ottimi risultati anche per la squadra Esordienti B dell’Activa Nuoto, realtà agonistica nata proprio dalla collaborazione con la Vittorino da Feltre. Gli atleti dell’Activa hanno infatti collezionato due medaglie d’oro con Amelia Lombardi, prima nei 100 rana Esordienti B2 (1’47”,65), e con Mia Cagnani, prima nei 50 farfalla (48”,42) ma anche terza nei 50 dorso Esordienti B1 (48”,27). Tripletta di medaglie d’argento con Alisia Volpini, seconda nei 50 dorso Esordienti B1 (47”,95), Matilde Capra, seconda nei 50 dorso Esordienti B2 (42”,83) e Lucrezia Volpini, terza nei 50 dorso Esordienti B2 (43”,66) e seconda nei 200 misti (3’29”,28). Bronzo anche per Samuel Nani nei 50 dorso Esordienti B1 (44”,06).