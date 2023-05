Gemellaggio tra studenti piacentini e maltesi, Florinda Calì: “Studio dell’inglese e della cultura del posto” – AUDIO

Gemellaggio tra studenti piacentini e maltesi, la curatrice del progetto Calì: “Studio dell’inglese e della cultura del posto”.

E’ partita l’attività di gemellaggio tra gli studenti italiani e quelli maltesi, nell’ambito del progetto scolastico “With English I can travel around the world…Tour of Malta”, un percorso di studi nato tra i banchi dell’Istituto comprensivo di “Monticelli D’Ongina”. Florinda Calì, coordinatrice del progetto sostenuto dal Ministero dell’Educazione di Malta, è stata ospite a Radio Sound.

Gli studenti piacentini hanno concluso il loro corso di studi di 70 ore e pochi giorni fa hanno accolto gli studenti maltesi del Saint Ignatius College Di Handaq. I giovani sono stati impegnati in uno stage di tre giorni che ha permesso loro di conoscersi, svolgendo laboratori linguistici itineranti tra Cremona, Caorso e Monticelli d’Ongina. La prossima tappa del progetto sarà la visita dei nostri studenti a Malta, dal 29 maggio al 5 giugno.

Qual è l’obiettivo principale del progetto?

Applicare la lingua inglese in un contesto multilinguistico. Malta in questo senso si rappresenta come il luogo ideale. Soprattutto perché l’inglese che si parla a Malta ha una pronuncia molto particolare, ma è legata alla storia italiana. In realtà proporre lo studio della cultura maltese è un modo per apprendere in inglese la storia della lingua italiana all’estero e di quanto l’Italia sia parte integrante della Malta di oggi.

Un progetto importante

Si, poi all’interno del college maltese era già in corso un’altra attività di ricerca che aveva avviato un progetto di scambio di studi di lingua inglese da parte degli studenti del Mandela di Crema e di lingua italiana per gli studenti del posto. Quindi il progetto diventa una collaborazione, ha più aspetti e si dirama fra Istituti della bassa.

Gemellaggio tra studenti piacentini e maltesi: AUDIO intervista a Florinda Calì

Durante la tre giorni nel territorio emiliano/lombardo, I ragazzi di Malta, hanno potuto inoltre scoprire i segreti della liuteria di Stradivari, della cappellina della Rocca di Caorso, dei musei della Rocca di Monticelli, l’antica Cappellina della Rocca. Tra l’altra hanno visitato anche il Duomo di Milano e persino lo stadio di “Giuseppe Meazza” per assistere alla partita di calcio di Serie A Milan-Cremonese.

With English I can travel aroud the world… tour of Malta

Lo scorso 2 maggio, alla sala Cinefox di Caorso, si è svolta la conferenza conclusiva dal titolo ““With English I can travel aroud the world… tour of Malta”- L’Inglese, un ponte linguistico tra Italia e Malta” organizzata dall’IC Monticelli d’Ongina, diretto da Gianluca Freda, a conclusione del progetto di studio e gemellaggio che ha visto coinvolti anche 20 alunni della scuola media dell’istituto “Crema 3 Nelson Mandela” di Crema, diretto da Paolo Carbone.