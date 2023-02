Nuoto – Raduno azzurro in altura a Livigno per Giacomo Carini

Periodo di allenamenti intensivi per il campione di nuoto Giacomo Carini. Il forte atleta piacentino, tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle, fa infatti parte del gruppo di quindici atleti azzurri convocati nei giorni scorsi per partecipare al raduno in altura, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Livigno, in alta Val Tellina, agli ordini dei tecnici federali Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Christian Minotti e Massimiliano Di Mito.

I prossimi appuntamenti

Allenamenti in vasca alternati al lavoro di preparazione atletica in palestra con l’obiettivo di trovare la miglior condizione in vista dei prossimi impegni agonistici in calendario. Carini, infatti, gareggerà nella prima metà di marzo ai Campionati regionali lombardi prima di prendere parte ad aprile ai Campionati italiani assoluti, in programma a Riccione. In mezzo a questi due impegni agonistici ci sarà spazio per una prolungata sessione di allenamento “al caldo”. Tra le metà e la fine di marzo, infatti, Carini prenderà parte, sempre con i colori azzurri, al raduno programmato dallo staff tecnico italiano alle Canarie.

I mondiali di luglio

Ma la stagione sportiva di Carini, dopo questi impegni agonistici iniziali, dovrebbe proseguire anche nei mesi successivi dato che quest’anno ci sono anche in programma i campionati mondiali, che si svolgeranno dal 23 al 30 luglio a Fukoka, in Giappone, le Universiadi, in calendario dal 1 al 7 agosto a Chengdu, in Cina. Ultimo appuntamento stagionale saranno gli europei in vasca corta che quest’anno si svolgeranno dal 5 al 10 dicembre a Bucarest, in Romania.

E sempre in casa Vittorino, da segnalare anche la partecipazione all’edizione 2023 della Swim.Mi Cup Night, svoltasi nei giorni scorsi alla nuovissima piscina dell’Università Bocconi, della giovanissima atleta biancorossa Ludovica Bonini (classe 2006). Ludovica, che al pari di Giacomo Carini ha già ottenuto il pass per i Campionati italiani Assoluti di Riccione, ha nuotato a Milano i 50 rana (quattro posto con un crono di 33”,39) e i 100 rana centrando, con il crono di 1’16”,17, il tempo limite per partecipare ai Campionati Italiani di categoria che si terranno la prossima estate a Roma.