Imbocca la tangenziale contromano, schianto tra due auto alla rotonda e tre feriti. Traffico in tilt

Imbocca la tangenziale contromano e al momento di imboccare la rotonda si schianta con un’altra vettura. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Una donna, con a bordo il figlioletto, ha imboccato la tangenziale contromano, non è chiaro a che altezza. L’impatto si è verificato alla rotonda che si affaccia sul grande magazzino Leroy Merlin: l’uomo, alla guida dell’altra vettura, non è riuscito a evitare l’impatto, trovandosi di fronte un’auto in un punto in cui non si sarebbe mai aspettato di incontrarne una. Fortunatamente i due adulti e il bambino hanno riportato solo ferite non gravi e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono affidati alla polizia locale. Il traffico è bloccato con pesanti ripercussioni sulla viabilità.