Nuoto – Vittorino da Feltre 3ª agli Italiani di pinnato con 9 titoli

Sono bastati poco più di due anni di attività agonistica alla Vittorino da Feltre per diventare una delle società sportive italiane più promettenti nell’ambito del nuoto pinnato. Lo scorso fine settimana è arrivata l’ennesima conferma a Lignano Sabbiadoro, ai Campionati italiani di categoria, dove la squadra biancorossa – accompagnata dai tecnici Gianni Ponzanibbio ed Emanuele Merisi – si è messa in evidenza conquistando nove titoli tricolori, sei medaglie d’argento e otto di bronzo, e arrivando terza nella classifica generale che mette in fila le cinquanta società partecipanti.

Mattatore degli italiani di categoria è stato Marco Pietralunga (Senior), salito quattro volte sul primo gradino del podio: nei 50 (18,75 il suo crono), nei 100 (41”,59), nei 200 (1’37”,91) e nei 400 monopinna (3’38”,91), ma anche argento nei 50 apnea (17,85). Doppietta di titoli tricolori, invece, per Sebastiano Rossi (Junior), vincitore dei 100 monopinna (43”,46) e dei 50 apnea (18”,59), ma anche argento nei 50 monopinna (19”,66) e nei 200 monopinna (1’40”,43); medaglia d’argento anche per Ilaria Boiardi (2ª Categoria), salita sul secondo gradino del podio nei 50 pinne (25”,13 il suo tempo).

A completare il medagliere della Vittorino da Feltre agli italiani di categoria, nelle gare individuali, hanno contribuito anche Yassine Laanaia (Junior), bronzo nei 50 monopinna (20”,49) e anche nei 50 apnea, Amelia Lombardi (1ª Categoria), terza nei 100 pinne (56”,94) e nei 50 pinne (25”,90), Ilaria Boiardi (2ª Categoria), bronzo nei 100 pinne (54”,76) e anche nei 200 pinne (2’01”,61), e Sebastiano Rossi (Junior), salito sul terzo gradino del podio nei 400 monopinna (3’37”,78).

Medaglie d’oro e titoli tricolori anche per le staffette della Vittorino: la 4×100 pinne 3ª Categoria composta da Alessandro Barbazza, Raffaele Noè, Giovanni Cornelli e Matteo PIlla (3’19”,26), la 4×50 monopinna Junior mista con Sebastiano Rossi, Letizia Brambilla, Yassine Laanaia e Sofia Cosenza (1’25”,05) e la 4×50 due pinne e due mono Junior con Cornelli, Rossi, Barbazza e Laanaya (1’23”,27). Staffette anche sul podio tricolore con gli argenti conquistati dalla 4×50 due pinne e due mono Junior con Ilaria Boiardi, Letizia Brambilla, Giulia Ghidoni e Sofia Cosenza (1’35”,69) e dalla 4×100 pinne 1ª Categoria con Lucrezia Volpini, Marta Zangrandi, Aurora Toschi e Amelia Lombardi, e il bronzo della 4×100 pinne Junior con la stessa formazione.

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