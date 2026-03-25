Strada dei Colli Piacentini, Stefano Pizzamiglio è il nuovo presidente

Lunedì 23 marzo si è tenuta la 26° Assemblea ordinaria della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini che ha visto la proclamazione del nuovo Presidente, Stefano Pizzamiglio, azienda agricola La Tosa.

Dopo quattro mandati, la Presidente Elisabetta Virtuani passa le chiavi dell’itinerario enogastronomico piacentino a un viticoltore che ha sempre avuto a cuore il territorio e la collaborazione tra i diversi attori per la valorizzazione dell’identità dei Colli Piacentini.

Elisabetta Virtuani rimarrà al fianco di Pizzamiglio nel ruolo di Direttore per la gestione operativa e progettuale; nel team anche la memoria storica della Strada, Maria Carla Gazzola che ne cura il coordinamento.

Nella presentazione delle attività 2025 e dei progetti 2026, Virtuani illustra lo stato di salute della Strada che corre lungo tutta la provincia attraversando tutte le valli con 55 soci, 39 privati (cantine, associazioni di produttori vitivinicoli, agriturismo, ristoranti, b&b, produttori di salumi, olio e formaggio) e 16 tra Enti pubblici, Associazioni di categoria e Consorzi di Tutela.

Terminato il bando regionale 2024/25, che prevedeva attività di promozione e adeguamento della segnaletica aziendale e stradale riguardante l’itinerario; in prossima uscita il nuovo bando regionale 2026/27, con la presentazione di nuovi progetti di valorizzazione.

La Strada prosegue inoltre per il quinto anno consecutivo con l’assegnazione del PTPL 2026 (Programma Turistico di Promozione Locale) della Destinazione Turistica Emilia come capofila del tema Food&Wine per le province di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, in collaborazione con le altre 4 Strade Vini e Sapori di Emilia e 16 Comuni delle tre province.

Rinnovato anche il CDA della Strada dei Colli Piacentini che vede alcune conferme come il vice-presidente Giulio Borlenghi (Comune di Vigolzone), alcuni consiglieri come Paolo Badenchini (Comune di Ziano Piacentino) Luca Saccomani (Saccomani vini) e Paola Civardi (Civardi Racemus). I nuovi entrati: Nadia Pompini (Comune di Vernasca), Daniela Ratti (Ristorante Le Proposte), Massimiliano Barattieri (azienda Barattieri).

Sara Piacentini (Fratelli Piacentini) ricoprirà il ruolo di revisore al posto di Stefano Pizzamiglio, che assume la presidenza del CDA.

Al termine dell’Assemblea, il consueto aperitivo sociale con i soci della Strada per festeggiare il nuovo Presidente.

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