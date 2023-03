Nuoto – Vittorino da Feltre e Activa fanno il pieno di medaglie a Gussago

Vittorino da Feltre e Activa Nuoto, società natatorie tra cui è in atto, già da qualche anno, una proficua collaborazione per le squadre delle categorie Esordienti, si sono messi in luce nei giorni scorsi al Trofeo Città di Giussago conquistando, complessivamente sedici medaglie.

Formazione Esordienti A

La formazione Esordienti A della Vittorino, allenata dai tecnici Filippo Caprioli e Samantha Pizzetti, ha collezionato quattro ori e un bronzo. A salire sul primo gradino del podio sono stati Alessandro Barbazza, con una doppietta di vittorie nei 100 stile libero (1’00”,40 il suo crono) e nei 100 dorso (1’07”,30), Ginevra Galeazzi, che ha vinto con merito la gara dei 200 stile libero con il tempo di 2’38”,30, e Rita Dallavalle che si è imposta nei 100 stile libero (1’14”,90). Terzo gradino del podio, infine, per Ilaria Boiardi che ha vinto il bronzo nei 100 farfalla (1’22”,90).

Esordienti B

Undici, invece, le medaglie conquistate dagli Esordienti B dell’Activa allenati dai tecnici Carola Cerutti e Ivan Piccoli. Primo gradino del podio per Mia Cagnani nei 50 stile libero (41”,40 il suo tempo), per Anna Bardugoni nei 50 dorso (46”,80) e per Lucrezia Volpini, che oltre ad aver vinto la gara dei 100 misti (1’35”,90) si è classificata terza nei 100 dorso (1’33”,40). Medaglia d’argento per Amelia Lombardi nei 100 rana con il tempo di 1’47”,20, e per Alisia Volpini nei 50 stile libero (42”,40).

Le cinque medaglie di bronzo conquistate dai nuotatori dell’Activa portano la firma di Alessandro Piaggesi, terzo nei 50 rana con un crono di 55”,70, di Samuel Nani, salito sul terzo gradino del podio nei 100 dorso (1’39”,80), di Matilde Maiocchi, terza nei 50 dorso (57”,70) e di Matilde Capra che ha conquistato la terza piazza finale sia nei 100 stile libero (1’27”,00) e che nei 100 rana (1’47”,30).

Nel complesso, al di là degli ottimi risultati, ci sono stati riscontri positivi per numerosi atleti delle due squadre che hanno migliorato i propri primati personali, a conferma di una confortante crescita collettiva.