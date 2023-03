Volley, Serie B2 – Derby in cerca di riscatto per il Fumara Everest: sabato a Gossolengo c’è l’Alsenese

Secondo derby piacentino consecutivo per il Fumara Everest che sabato (si gioca alle 20:30) affronterà a Gossolengo la Rossetti Market Conad Alsenese. Le biancoblu arrivano alla sfida interna dopo la prima sconfitta stagionale patita sul campo della Pallavolo San Giorgio, abile nell’ultima uscita a sfruttare le lacune del MioVolley riuscendo a completare una rimonta dallo 0-2 iniziale fino alla vittoria al tiebreak.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Alsenese che arriva a sua volta da un 3-2 ma con esito contrapposto: la squadra condotta da coach Bonini ha duellato alla pari contro le forti reggiane dell’Itarca Arbor Interclays che avevano provato a mettere i bastoni tra le ruote anche al Fumara Everest spuntandola nel set breve. I due punti dello scorso sabato hanno permesso alle valdardesi di raggiungere Rubiera in classifica a quota 30 punti, un bottino che ha confermato la salvezza e che permetterà di guardare alla parte sinistra della classifica nelle gare rimanenti.

Umori quindi opposti alla vigilia di una gara che all’andata si era chiusa con il punteggio di 3-0 in favore del MioVolley e che vedrà contrapporsi alle gialloblu le ex di turno Sofia Cornelli e Stefania Guaschino in campo e coach Mazzola in panchina: il Fumara Everest mantiene una distanza di sicurezza di 11 punti sulla più immediata inseguitrice Mirandola che affronterà San Giorgio, un margine che resta ampio ma che le biancoblu vogliono tornare ad incrementare in vista della volata finale del campionato.