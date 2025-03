Nuoto – Vittorino da record agli assoluti di pinnato: un oro e due bronzi

Risultati da record per la Vittorino da Feltre ai Campionati italiani assoluti di nuoto pinnato, andati in scena nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La società biancorossa, che ha iniziato a dedicarsi al nuoto pinnato soltanto da due anni, ha infatti chiuso la manifestazione tricolore assoluta conquistando una medaglia d’oro, e quindi un titolo italiano, e anche due di bronzo pur partecipando con una squadra a ranghi ridotti composta soltanto da sette atleti.

Staffetta da sogno

Primo gradino del podio e titolo italiano per la staffetta 4×100 monopinna assoluta composta da Sebastiano Rossi, Andrea Rancati, Riccardo Albasi e Marco Pietralunga, straordinariamente primi con l’eccezionale crono di 2’37”,95. In grande evidenza anche la staffetta biancorossa impegnata nella prova della 4×200 monopinna Cmas assoluta formata da Riccardo Albasi, Sebastiano Rossi, Alessandro Zangrandi e Marco Pietralunga, salita sul terzo gradino del podio con il bronzo al collo grazie all’ottimo tempo finale di 6’21”,35.

Medagliere biancorosso ulteriormente arricchito da Riccardo Albasi, che dopo l’oro e il bronzo conquistati con le due staffette, si è infilato al collo un’altra medaglia di bronzo grazie al terzo posto finale ottenuto nei 50 monopinna Cmas assoluta (24”,37 il suo tempo). Albasi si è anche classificato quarto, a soli sette centesimi di secondo dal bronzo, nei 50 apnea Cmas (15”,84) staccando di tre posizioni il compagno di squadra Marco Pietralunga (settimo con 16”,43); entrambi, invece, hanno chiuso al sesto posto con l’identico crono di 38”,66 la gara dei 100 monopinna Cmas.

Tra gli ottimi risultati individuali da evidenziare anche il sesto posto nei nei 200 monopinna Cmas di Pietralunga (1’32”,19), successivamente settimo nei 100 monopinna Cmas (39”,35) alle spalle del compagno di squadra Albasi, classificatosi al quinto posto (38”,28); l’ottavo posto di Sebastiano Rossi nei 400 monopinna Cmas (3’36”,28) davanti al compagno di squadra Alessandro Zangrandi, nono in 3’36”,94; il ventesimo posto di Yassine Laanaya nei 50 apnea Cmas (17”,50), il settimo posto di Alessandro Zangrandi negli 800 Cmas (7’38”,07), il quarantanovesimo posto di Andrea Rancati nei 100 pinne Cmas (49”,70), e i piazzamenti di Sofia Cosenza nella categoria Under 18, ventitreesima nei 50 apnea Cmas, diciottesima nei 50 pinne Cmas (24”,37) e ventiseiesima nei 100 pinne Cmas (54”,73).

Gianni Ponzanibbio, responsabile tecnico della squadra

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla crescita fatta segnare da questo straordinario gruppo. Vincere un titolo italiano assoluto dopo appena due anni di attività credo sia un vero e proprio record, ma la cosa che più mi gratifica è l’atteggiamento e il comportamento di questi atleti, che dimostrano non solo grandi potenzialità ma anche un livello di maturità davvero apprezzabile”.

Puntuali anche le congratulazioni del Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco, che si è complimentato con la squadra e con lo staff tecnico per gli ottimi risultati.