Rugby – Piacenza cede alla superiorità del Parma 42-15

È sulla via Emilia che si gioca la 4° giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Il Piacenza Rugby si reca a far visita ai cugini parmensi per disputare un derby storico.

Si gioca su un campo sintetico con una totale assenza di tribune a disposizione, situazione indegna per un campionato di questo livello. La presenza di pubblico è davvero esigua e probabilmente in maggioranza formata dai sostenitori piacentini in trasferta. I biancorossi, ancora galvanizzati dall’ultimo successo casalingo su Noceto, vanno ad affrontare a viso aperto i gialloblù che li precedono in classifica di pochi punti.

La cronaca

Da subito appare chiaramente che non sarà una giornata semplice per il Piacenza che, più impreciso e disorganizzato del solito, fatica a contenere l’esuberanza dei padroni di casa. Da tanto tempo gli avanti biancorossi non erano così in sofferenza e indietreggianti in mischia ordinata, incapaci di riuscire ad ancorarsi a questo fondamentale da sempre fornitore di grandi soddisfazioni.

Numerosi palloni da qui vengono concessi agli avversari e anche quelli vinti vengono fatti uscire con una grande pressione sulla mediana che non riesce in questo modo ad organizzare un gioco di attacco che possa incidere. Della touche meglio non parlare, incredibile a questo livello perdere per tre volte il possesso a causa del tempo di lancio dell’ovale e, anche dalle altre giocate, non è mai stato vinto un pallone.

Alcune folate offensive degne di nota, a dimostrare la bravura individuale di alcuni giocatori piacentini, non riescono a pareggiare la maggior organizzazione e maggiore cinismo dei padroni di casa. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 28-10 con le mete biancorosse di Cisint e Bertelli, entrambe di eccellente fattura tecnica e atletica.

Le sostituzioni (entrano Baccalini, Negrello e Dene) sembrano portare un maggiore ordine nei fondamentali, ma non riescono ad incidere sul punteggio che diventa sempre più pesante a favore dei padroni di casa.

La partita si conclude sul 42-15 e va a mettere in evidenza alcuni difetti del Piacenza che stanno diventando cronici. Oggi il cuore non è stato sufficiente, sono mancate scelte di gioco più lucide e consapevoli, una maggiore velocità di reazione sulle ripartenze avversarie, i fondamentali mischie e touches e una organizzazione difensiva adeguata a questo livello di gioco.

Da vedere in positivo, l’impegno sempre al massimo livello dei nostri giocatori, in particolare di Cornelli, Lekic e Cisint (oggi marcatori di una meta). Una menzione per Dene che nei pochi minuti a disposizione è riuscito a mettere in mostra gesti di sopraffina classe e notevole livello atletico. Sicuramente la settimana di pausa (il campionato riprenderà il 23/3) sarà utile a coach Forte per lavorare su alcuni livelli necessariamente da alzare, il resto è solo esperienza da fare.

PARMA – PIACENZA RUGBY 42-15

PIACENZA RUGBY: Cisint, Roda T. (28’st De La Mare), Misseroni, Biffi, Bertorello, Manciulli (24’st Beghi), Bacciocchi (1’st Negrello), Cornelli, Marazzi (8’st Dene), Macala, Bonatti (8’st Roda L.), Lekic, Greco (8’st Codazzi), Bertelli (17’st Baccalini), Dapaah (27’st Alberti A.). All: Forte

Marcatori: 4’ mt Bordini tr Colla (7-0); 17’ mt Caselli tr Colla (14-0); 20ì mt Cisint (14-5); 27’ mt Gimenez tr Colla (21-5); 36’ mt Manfrini tr Colla (28-5); 39’ mt Bertelli (28-10); secondo tempo: 5’ mt Poli tr Colla (35-10); 26’ mt Ofori tr Colla (42-10); 36’ mt Lekic (42-15)