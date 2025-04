Nuova veste per il Museo del Trebbia, l’assessore regionale Allegni: “Piacenza una realtà culturale affermata” – AUDIO

Riqualificato il Museo del Trebbia in località Camposanto Vecchio, a Borgotrebbia. Nell’occasione è intervenuto anche l’assessore regionale alla Cultura, Parchi e Forestazione Gessica Allegni, accanto ad Agostino Maggiali, presidente dei Parchi del Ducato – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell’Emilia occidentale, agli assessori comunali Serena Groppelli, Mario Dadati e Christian Fiazza.

I grandi cambiamenti riguardano soprattutto la parte multimediale: ora gli spazi museali avranno la possibilità finalmente di tornare a ospitare sia classi di ragazzi sia i cittadini che volessero fare visita. Al momento sarà ancora aperto su prenotazione, però l’idea è quella di ampliare i momenti di apertura e di condivisione, proprio perché tutti possano godere sia della struttura ma sia anche del parco che poi è direttamente collegato.

Da questo punto di vista, infatti, il museo sarà in grado di ospitare gli studenti piacentini in programmi e moduli studiati apposta per le scuole.

“Il turismo in una realtà come Piacenza, ma in generale nelle tante realtà della nostra regione, non può fare a meno della cultura”, spiega l’assessore Allegni. “Obiettivo della Regione è quindi investire in luoghi della cultura come quello in cui ci troviamo in questo momento, il Museo Etnografico del Trebbia, come nei tanti altri luoghi che avrò l’opportunità di visitare oggi. Questi piccoli gioielli, se così possiamo dire, attirano effettivamente anche i visitatori dall’esterno. Piacenza è una realtà culturale, direi affermata sul territorio regionale, ma anche nazionale e internazionale. Se penso ad esempio al Festival del pensare contemporaneo che porta qui migliaia di persone”.