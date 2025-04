Turismo e Digitale a Piacenza: un’opportunità mancata. Pubblicato il report commissionato da COM2 all’osservatorio Octaer 2025

Nel primo trimestre del 2025, COM2 , ente d formazione accreditato, con sede principale a Piacenza, ha incaricato l’Osservatorio OCTAER (Osservatorio sulla Cultura, il Turismo e l’Audiovisivo in Emilia-Romagna) di condurre un’analisi sullo stato attuale del turismo a Piacenza, con un focus specifico sulla transizione digitale. I risultati confermano un dato già emerso da più fonti: Piacenza continua a rimanere ai margini del turismo regionale, nonostante il potenziale del suo patrimonio culturale e paesaggistico.

Turismo e Digitale a Piacenza, dati qualitativi in miglioramento

I dati quantitativi migliorano, ma senza un disegno strategico e digitale a supporto, non generano un reale salto di qualità. Manca ancora una visione condivisa, una governance efficiente e soprattutto un’infrastruttura digitale moderna. I risultati di questo report sono, inoltre, convalidati dai confronti diretti ( tramite tavoli, sondaggi e laboratori) con 62 imprese turistiche e culturali che collaborano con Com2 e Octaer e che agiscono nella Provincia di Piacenza.

Turismo e Digitale a Piacenza, Numeri in crescita, ma ancora irrilevanti nel sistema regionale

Nel 2023 Piacenza ha raggiunto 600.047 presenze turistiche (+3,2% rispetto al 2022), ma rimane fanalino di coda in Emilia-Romagna: rappresenta appena lo 0,97% dei 61,8 milioni di presenze regionali.

Con 233 presenze per km², la densità turistica della provincia è tra le più basse d’Italia, al 94° posto su 107 province (fonte: Unioncamere 2023). A titolo di confronto:

Parma supera 1,4 milioni di presenze;

supera 1,4 milioni di presenze; Modena ne registra oltre 1,8 milioni;

ne registra oltre 1,8 milioni; Rimini arriva a 17.000 presenze per km².

Nel primo semestre 2024, Piacenza ha segnato una contrazione:

126.765 arrivi (-2,7%)

(-2,7%) 273.153 presenze (-3,5%)

Fonte: Regione Emilia-Romagna, Statistica Turismo – luglio 2024

Gli stranieri sono in leggera crescita, ma marginali: 167.500 presenze straniere contro 435.000 italiane nel 2023 (dati consolidati). La ripresa post-Covid sembra in ritardo rispetto ad altri territori simili.

Turismo e Digitale a Piacenza,Governance frammentata: un territorio che comunica da solo

L’indagine condotta da OCTAER tra 45 stakeholder locali ha evidenziato che solo il 28,4% degli attori culturali e turistici sa se le proprie attività promozionali siano coordinate con la DMO Visit Emilia.

Non esiste un brand condiviso, né una regia unica per eventi, percorsi o proposte turistiche.

Più del 60% degli eventi organizzati nel 2023 non è mai comparso nei canali ufficiali della destinazione. La promozione è discontinua, autoreferenziale e spesso legata all’iniziativa di singoli operatori o assessorati, senza una strategia integrata di marketing territoriale.

Turismo e digitale a Piacenza, il digitale la frontiera ancora da esplorare

Il portale turistico di Piacenza non figura tra i primi 50 regionali per traffico organico (fonte: SEMrush 2024).

Non risultano campagne Google o Meta attive negli ultimi 18 mesi (fonte: Meta Ads Library).

Le attività digitali si concentrano in una presenza statica, non ottimizzata per conversione o interazione.

Solo il 12% delle strutture ricettive usa strumenti di CRM e marketing automation (Unioncamere Turismo, 2023). I dati raccolti da ROSS1000 sono spesso incompleti o trasmessi in ritardo, con distorsioni significative nei report ufficiali.

Turismo e Digitale a Piacenza, contenuti e storytelling: un’identità invisibile

Secondo l’analisi OCTAER (2024) su 18 profili social istituzionali locali:

78% dei post sono descrittivi, non narrativi;

sono descrittivi, non narrativi; solo 4,7% supera l’ engagement rate dell’1% ;

supera l’ ; 0 campagne integrate sono state lanciate verso target nazionali o internazionali nel 2023.

Il patrimonio piacentino – castelli, borghi, itinerari enogastronomici, fiume Po – resta poco raccontato e quasi mai tematizzato. Nessuna narrazione seriale, nessun format digitale stabile, nessuna call-to-action verso landing dedicate o esperienze prenotabili.

Turismo e Digitale a Piacenza, mercati esteri? Piacenza non si fa trovare

Solo 19% dei contenuti online è disponibile in almeno una lingua straniera.

online è disponibile in almeno una lingua straniera. Piacenza non è presente su nessuna delle 10 principali piattaforme europee di turismo culturale o slow (fonte: Skift Europe 2024).

(fonte: Skift Europe 2024). Non esiste alcuna campagna sponsorizzata verso mercati esteri, né progetti di partnership con DMO internazionali.

Eppure la città è perfettamente connessa: 68 minuti da Milano, 1h20 da Bologna. Ma nessuno lo comunica in modo strutturato.

Piacenza 360: un progetto buono, ma abbandonato

Tra le iniziative digitali di valore, merita attenzione Piacenza 360, una piattaforma interattiva lanciata per valorizzare digitalmente alcuni luoghi simbolo della città, tramite tour immersivi a 360°.

È un progetto allineato con le best practice internazionali: mostrare il patrimonio per stimolare la visita reale. Tuttavia:

Non sono previsti aggiornamenti regolari né una roadmap di espansione ai comuni limitrofi.

né una roadmap di espansione ai comuni limitrofi. La promozione è assente : nessuna sponsorizzazione, nessuna campagna.

: nessuna sponsorizzazione, nessuna campagna. Mancano dati pubblici su traffico, utilizzo, conversioni.

Senza integrazione con i percorsi reali, i calendari eventi o la narrazione social, Piacenza 360 rischia di rimanere una vetrina isolata, non uno strumento strategico.

Cosa servirebbe?

Un piano di aggiornamento annuale

Una campagna “digital-to-physical” per trasformare le visite virtuali in flussi reali

Integrazione nella comunicazione turistica regionale e nazionale

Conclusione: visione o stagnazione

Piacenza sta lentamente crescendo, ma non sta ancora competendo.

La mancanza di una cabina di regia, la debolezza della governance digitale, l’assenza di campagne di comunicazione e strumenti di analisi, rendono il territorio non competitivo rispetto ad altri distretti regionali simili.

Per evitare di perdere anche il prossimo treno, servono:

una roadmap triennale per la transizione digitale del turismo locale ;

; la creazione di un nucleo operativo stabile con competenze verticali (digital marketing, storytelling, data analysis);

con competenze verticali (digital marketing, storytelling, data analysis); un piano strategico di promozione integrata, con KPI pubblici, azioni multicanale e identità condivisa.