Nuove piantumazioni sul territorio comunale, cresce il patrimonio verde di Piacenza

“Le 1000 piantine forestali di cui abbiamo salutato ufficialmente la messa dimora pochi giorni fa al parco di Montecucco, nell’ambito del progetto Mosaico Verde di AzzeroCo2 e Legambiente, sostenuto da Gas Sales, rappresentano un contributo importante al più ampio piano di riforestazione urbana e nuove piantumazioni del Comune di Piacenza”. A sottolinearlo è l’assessore alla Cura del Verde Pubblico Matteo Bongiorni, che ricorda come sia in programma, fra il 2024 e il 2025, la posa di oltre 1000 nuovi esemplari grazie al Bando del Ministero della Transizione Ecologica attualmente in fase di aggiudicazione: 270 alberature e 700 arbusti nei parchi della città, 1000 piantine forestali nelle aree verdi di cintura del territorio urbano.

“Sempre entro la fine di quest’anno – aggiunge Bongiorni – nell’ambito delle opere di manutenzione straordinaria approvate nel 2022 metteremo a dimora 16 alberi da frutto, tra peri e melograni, in via Carlo Barbieri a San Lazzaro, due tigli in via Beverora, 15 pruni in via Casella e altri due in via Genocchi, oltre a 90 arbusti di ligustro a San Bonico. Senza dimenticare le piantumazioni già effettuate in questi primi mesi del 2024 – 15 liquidambar tra viale Abbadia e viale Il Piacentino grazie alla Fondazione Ronconi – Prati, i 2 cedri nel piano di riqualificazione dei Giardini Margherita, 2 aceri nel giardino del nido Girotondo e 3 tigli in via Beverora nell’alveo delle compensazioni ambientali Fintecna – e il progetto della Regione Emilia Romagna che prevede una pianta per ogni bambino che nasce, i cui numeri sono in via di definizione”.

Nel corso del 2023, l’intervento più consistente ha riguardato via Penitenti con la messa a dimora di 2100 piantine forestali nell’ambito del progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro” che si pone – entro l’anno in corso – il traguardo di 4,5 milioni di nuovi alberi in Emilia Romagna: uno per ogni residente. “Inoltre – precisa Bongiorni – grazie al Fondo Inclusione abbiamo integrato 5 esemplari (un pruno, una quercia e tre colurni) nel parco giochi di via Don Dieci, mentre l’attività di manutenzione ordinaria ha comportato la piantumazione di un pioppo in vicolo del Guazzo, 3 liquidambar in via Mazzoni e 2 in via Anguissola, 5 pruni in via Caduti sulla Strada, un tiglio in via Rossi, 3 aceri nel giardino della media Calvino di via Boscarelli e 20 carpini in via Mischi”.