Giovani suoni 2024, torna il concorso per band promosso da Fondazione La Ricerca

Giovani suoni 2024 sta per tornare, Iscrizioni ufficialmente aperte per partecipare al concorso a premi per gruppi musicali promosso da Fondazione La Ricerca.

Giovani suoni 2024 le serate

Tre le esibizioni, giovedì 25 aprile, domenica 5 maggio e, gran finale, domenica 12 maggio sul palco messo a disposizione dal Kiosko di via dei Pisoni saranno premiati i più applauditi dal pubblico, che farà da giuria.

Giovani suoni 2024 i premi

In palio: per i primi classificati due giorni di registrazioni in studio, per i secondi un buono acquisto di prodotti musicali, mentre chi conquisterà il terzo posto accederà al Crazy Fest di Podenzano.

Elisa Balordi

“Ma soprattutto – sottolinea Elisabetta Balordi, educatrice La Ricerca – sarà un’opportunità per stare insieme, condividere la stessa passione per la musica, confrontarsi con il pubblico e fra band, ma anche con se stessi, perché la musica è una passione sana e positiva che richiede impegno e disciplina”.

I candidati

L’età dei concorrenti ammessi va dai 14 ai 18 anni. Si possono presentare brani propri e cover. Sono già arrivate le prime adesioni, ma chi volesse iscriversi fa ancora in tempo per info 373.8357536.

Incontro con i candidati

E’ previsto anche un incontro con le band in gara o che comunque intendono iscriversi: appuntamento giovedì 28 marzo alle 17,30 nella sede La Ricerca di Stradone Farnese 96.