Nuove proposte didattiche della sezione Arte di XNL, sono aperte per le classi e le scuole di tutto il territorio

Nuove proposte didattiche della sezione Arte di XNL, sono aperte per le classi le iscrizioni per realizzare un’esplorazione attiva dello spazio e delle opere e per avvicinarsi alle tematiche proposte dagli artisti in mostra in un percorso progettato appositamente.

Nuove proposte didattiche percorsi ideati e condotti da Enrica Carini

Ideati e condotti da Enrica Carini, coordinatrice delle attività per la scuole di XNL Arte, gli atelier dedicati alla scuola dell’infanzia e primaria “Da cosa nasce cosa” e “La casa delle cose”, sono entrambi ispirati alla mostra personale di Andrea Sala (Como, 1976), che mette in scena una particolare rilettura di oggetti e arredi liturgici da lui selezionati all’interno dei depositi del palazzo vescovile di Piacenza custodie, vesti sacre, ostensori, coppe, candelieri con una selezione di sue nuove sculture e disegni, per dare il via a una riflessione sull’involucro e su ciò che avvolge, per capire meglio ciò che è contenuto.

Nuove proposte didattiche esplorazione degli oggetti in mostra

Attraverso l’esplorazione degli oggetti in mostra e di un campionario di piccoli oggetti personali, naturali e artificiali le bambine e i bambini lavoreranno sull’osservazione, sulla selezione e sulla progettazione di un piccolo spazio espositivo.

Le Proposte

Le proposte per la scuola secondaria di I e II grado invece sono sviluppate attorno alla mostra Sul Guardare Atto 2°, un inedito dialogo tra le opere di due artiste sofisticate e potenti, la contemporanea Berlinde De Bruyckere (Gand, 1964) e Carol Rama (Torino 1913-2015), e una scultura della Diocesi, intitolata Dolente, proveniente dalla chiesa di Sant’Eufemia e di recente attribuita all’illustre scultore rinascimentale Giovanni Angelo Del Maino.

Attraverso visite guidate interattive a cura della direttrice XNL Arte Paola Nicolin e della coordinatrice dei progetti Cinzia Cassinari e mediante gli atelier “Metamorfosi” e “Con lievi mani” agli studenti sarà chiesto di lavorare sui temi del dolore e del cambiamento che ne deriva, sulla rappresentazione delle mani come misura dell’esistenza, del fare, dell’entrare in contatto.

Nuovi atelier

I nuovi atelier, integrano l’articolata offerta “Education” di XNL Arte, pensata per promuovere la conoscenza delle discipline artistiche contemporanee a un pubblico trasversale. Oltre alle proposte didattiche per le scuole, è in corso un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ptco) dei ragazzi degli istituti superiori Cassinari e Romagnosi e un Public program (talk / incontri pubblici / atelier /lezioni di storia dell’arte) per il pubblico adulto e il programma XNL Mondo, che coinvolge gli artisti e le comunità mondo del territorio.

Informazioni

Per gli istituti scolastici la partecipazione agli atelier è gratuita. Il contatto per ricevere informazioni ed effettuare le prenotazioni è edu@xnlpiacenza.it.