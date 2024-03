Gas Sales Piacenza, massima concentrazione alla vigilia di Gara 4. Primo Tempo con Nicolò Hoffer

Carissimi appassionati di volley, è di nuovo tempo di “Primo Tempo”! Oggi vi immergeremo nell’entusiasmante mondo del Piacenza Volley, esplorando gli intricati dettagli della loro stagione intensa e le strategie per mantenere alta la concentrazione. In questa puntata speciale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Nicolò Hoffer, libero della Gas Sales Bluenergy Piacenza. Scopri cosa ha da dirci su come la squadra affronta le sfide e come mantengono la fiamma della passione sempre accesa. Siete pronti? Prendete posto e godetevi un’altra emozionante puntata di “Primo Tempo”! 🏐🎙️

Grande vittoria in Gara 3 tra le mura amiche del PalaBanca. “Avevamo cominciato con il piglio giusto, molto bene anche nel secondo set, poi in qualche modo loro sono riusciti a ribaltarla e noi abbiamo accusato il colpo. Nel quarto parziale hanno avuto due palle match, ma noi siamo riusciti a rigirarla e portarla della nostra parte. Con Milano ogni partita è una battaglia, sanno soffrire e giocano benissimo. Abbiamo fatto un bel passo, ma la serie non è finita”.

Domenica sera Piacenza ha il primo match point per chiudere la serie (ore 20:30 all’Allianz Cloud di Milano): “Bisognerà entrare in campo consapevoli che loro non molleranno il colpo e che sarà un’altra battaglia. Dovremo essere pronti a soffrire e a scavalcare i momenti difficili. Dobbiamo stare lì con la testa. I tifosi? Ci stanno supportando tanto e stanno tenendo duro insieme a noi. Speriamo che questo affetto non manchi mai.

PODCAST – Primo Tempo

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni venerdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.