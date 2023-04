Auto in piazza Cavalli e sul Corso, nuove telecamere pronte a sanzionare transito e sosta senza permesso

Auto in piazza Cavalli e sul Corso, nuove telecamere pronte a sanzionare gli indisciplinati

Dal 15 maggio partiranno le sanzioni per chi accede abusivamente alle zone pedonali di piazza Cavalli e Corso Vittorio Emanuele. Una novità che fa seguito all’accensione dei T-red in grado di rilevare i passaggi di auto col rosso. La giunta comunale vuole così dare una stretta alle infrazioni stradali. Per quanto riguarda le telecamere nelle zone pedonali, le telecamere saranno accese il prossimo 17 aprile ma le multe inizieranno a raggiungere gli automobilisti indisciplinati solo dal 15 maggio.