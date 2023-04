Da domani in azione i T-red, sanzioni per chi passa col rosso: ecco i nuovi impianti.

Entreranno in azione domani i quattro nuovi impianti semaforici adattati per rilevare le infrazioni, in particolare il passaggio con il rosso. La decisione arriva dalla giunta comunale che accenderà ufficialmente i dispositivi domani, 11 aprile. Quattro, come detto, gli incroci dotati di questa nuova tecnologia. Si tratta di

Viale Cella intersezione Strada Gragnana – Largo Morandi

Via Conciliazione intersezione via Dante e via Belcredi

Via Manfredi intersezione via Don Minzoni

Strada Caorsana – Roncaglia