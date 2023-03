Nuovi alloggi Erp in via Capra, verso il quartiere ad “emissione zero”

E’ stata completata la ristrutturazione del palazzo 2 del Quartiere Barriera Roma, in via Capra 21B: 16 alloggi, di cui 3 ricavati per accesso ai disabili, un nuovo impianto di ascensore, allaccio al teleriscaldamento e rifacimento del pavimento del vano scala con l’eliminazione del gradino di ingresso agli appartamenti. «Abbiamo realizzato al piano rialzato una redistribuzione delle pareti divisorie in modo da ottenere due alloggi per disabili – spiega l’ing. Matteo Stragliati responsabile dell’Ufficio Progettazione e Manutenzione di Acer.

Al terzo e quarto piano abbiamo eliminato le scale a chiocciola a servizio degli alloggi duplex, recuperando così un unico alloggio al quarto piano e adeguando il piano terzo al piano “tipo” suddiviso in 4 alloggi. Per migliorare la sicurezza, abbiamo installato nuovi serramenti interni e portoncini blindati; abbiamo rialzato i parapetti dei balconi e riposizionate le ringhiere esistenti del vano scala per renderle a norma; ugualmente, sono stati rialzati i davanzali delle finestre».

Impianto di riscaldamento centralizzato con regolazione autonoma

La palazzina presenta un impianto di riscaldamento centralizzato con regolazione autonoma per ogni alloggio e rilevazione automatica dei consumi sulla base del calore effettivamente erogato e distribuzione acqua sanitaria, fredda e calda anch’essa contabilizzata. «Sempre nel contesto di un maggiore efficientamento energetico, abbiamo cambiato gli impianti elettrici sia delle parti comuni che delle singole unità immobiliari» conclude Stragliati.

Gli alloggi sono già disponibili e saranno consegnati alle famiglie dal Comune di Piacenza alla prima assegnazione utile con relativo bando, in relazione alla graduatoria. Il presidente di Acer Marco Bergonzi commenta così la fine dei lavori: «Vedere compiuto un progetto rivolto a rispondere ai bisogni delle famiglie è la più grande soddisfazione di un amministratore pubblico».

L’intero quartiere sarà ad emissione zero

Contestualmente all’inaugurazione del palazzo 2 di via Capra si è dato il via ai lavori per tredici alloggi riqualificati a Piacenza in via Capra 21/E. «Al termine di questa ristrutturazione (della durata prevista di circa due anni) l’intero quartiere sarà ad emissione zero, grazie al completamento dell’allaccio al teleriscaldamento.

Soddisfazione espressa dall’intero CDA di Acer presente al completo nel quartiere per l’avvio dei nuovi cantieri: «Il miglioramento della qualità dell’abitare dei nostri inquilini è il faro che illumina la nostra amministrazione – commenta il presidente Marco Bergonzi durante la visita negli alloggi appena ristrutturati. Sono particolarmente colpito dalla cura nei dettagli (soprattutto in considerazione dell’accesso ai portatori di disabilità) e dalla qualità dei materiali utilizzati.

Sono alloggi moderni, dotati di tutti i comfort necessari e in un quartiere sicuro, pulito e ben curato, dove i bambini hanno spazi per giocare insieme e le famiglie possono godere di una qualità di abitare assolutamente consona agli standard che ci siamo fissati». Il plauso agli uffici arriva dal vicepresidente Andrea Pezzani e dalla consigliera Ilaria Rossi: «Tutto questo non sarebbe stato possibile senza uno studio di progettazione di qualità e un controllo quotidiano durante lo svolgimento dei lavori. Per questo, ci complimentiamo con il nostro settore tecnico per i risultati ottenuti».