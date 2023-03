Gossolengo: al via le iscrizioni per il nido “L’albero delle coccole”, open day il 4 marzo

Il Comune di Gossolengo comunica che sono aperte le iscrizioni per il Nido d’infanzia comunale “L’albero delle coccole” (sito in via Stefano Cella n. 8 – Gossolengo e gestito dalla cooperativa sociale Eureka) per l’anno educativo 2023/2024.

Le domande dovranno pervenire unicamente con le seguenti modalità ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO VENERDI’ 31 MARZO 2023:

tramite PEC all’indirizzo: comune.gossolengo@legalmail.it tramite consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura (lunedì – martedì – mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00, sabato dalle 8.30 alle 12.30)

Il Comune informa altresì che in data SABATO 4 MARZO 2023 si svolgerà la giornata “NIDO APERTO” dalle ore 9 alle ore 12.

Per partecipare è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 0523-756677 (chiedendo di Betty o Barbara).

Chi non potesse partecipare all’open day, può comunque effettuare un “virtual tour” della struttura visitando la pagina Facebook “Nido d’infanzia L’Albero delle Coccole”.

Per ulteriori informazioni sul servizio e sulle iscrizioni è possibile contattare la dott.ssa Marzia Maserati (Responsabile Servizio Sociale) telefonando al n. 0523-770722 o inviando una mail all’indirizzo marzia.maserati@comune.gossolengo.pc.it

Tutta la modulistica per completare l’iscrizione al servizio (sia per conferma anni precedenti che per nuovi iscritti lattanti e piccoli) è disponibile sulla home page del sito internet del Comune (www.comune.gossolengo.pc.it) unitamente ad una informativa generale in merito a periodi/orari, criteri di ammissione, tariffe etc.