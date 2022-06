Nasce il comitato Salviamolospedale: “No al nuovo ospedale, utilizzare i fondi per rigenerare quello già esistente”

Nei giorni scorsi si è costituito il Comitato Salviamospedale con l’obiettivo di sollecitare l’opinione pubblica ad opporsi al trasferimento dell’Ospedale esistente e nel contempo a chiedere alla Regione di destinare i finanziamenti, già riservati alla costruzione di un nuovo Ospedale nelle vicinanze del carcere delle Novate, per ampliare, rigenerare ed efficientare il nosocomio già esistente. Il Comitato ha già realizzato un documento per la valutazione di tale soluzione.

Tale documento sarà presentato durante la conferenza stampa che si terrà Giovedì 16 giugno ore 10.30 presso l’Auditorium dell’EuroHotel in Piacenza (PC) – Via Colombo n. 29F. Alla predetta conferenza interverranno i consiglieri del Comitato per illustrare il documento citato e le iniziative che il Comitato intende promuovere tra cui non si esclude un referendum. In altre parole, è convincimento del Comitato che sia fattibile ottenere un Ospedale moderno ed efficiente nell’area di quello già esistente.

Il documento ha evidenziato come nell’area dell’Ospedale di Via Taverna, pari a 90.000 metri quadri, residuino spazi per la realizzazione di ulteriori padiglioni e sia possibile prevedere ampi parcheggi. Ciò senza distruggere un’area di 270.000 metri quadrati di area agricola fertile e spostare un pezzo di città.