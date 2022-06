L’Associazione Nuovi Viaggiatori a Volontariato in Onda: “Riscoperta del territorio e viaggi in senso metaforico” – AUDIO

Volontariato in Onda alla scoperta dei “Nuovi Viaggiatori”. La Presidentessa dell’Associazione piacentina Adele Boncordo è stata ospite dell’appuntamento informativo realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

L’Associazione è nata da un gruppo di amici e ha un direttivo e ha Gaetano Rizzuto come Presidente Onorario. Una figura importante che ci ha permesso di crescere in tema di comunicazione. Siamo partiti occupandoci di turismo sociale, poi negli anni abbiamo cambiato pelle occupandoci anche di altro. Infatti viaggiamo pure in modo metaforico, ad esempio andando alla scoperta di talenti e nuove idee.

Come avete vissuto il periodo del Covid

In modo costruttivo e di crescita attraverso l’online. Gli eventi virtuali del gruppo di lettura sono venuti molto bene e siamo andati fino a San Pietroburgo. Nel senso che abbiamo fatto delle visite alla città dal web che sono molto piaciute. Quindi abbiamo utilizzato questo periodo in modo positivo. Inoltre abbiamo invitato le persone a mandare dei racconti e foto su quattro tematiche legate al tempo del Covid: il Natale, l’ultimo viaggio, l’ultimo libro e l’amore durante la pandemia. Il materiale ricevuto è stato tanto, quindi si è deciso di pubblicare un libro benefico: il ricavato è andato alla Casa di Iris. Per noi è stato un grandissimo risultato.

Sogno nel cassetto per il futuro?

Di continuare così, rinnovandoci sempre di più.

I Nuovi Viaggiatori si raccontano

Siamo un’Associazione di promozione sociale nata nel 2009 a Piacenza, città al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna e crocevia di itinerari storici e culturali, come la Via Francigena, un percorso di oltre 3000 chilometri che attraversa Inghilterra, Francia e Svizzera per poi terminare a sud del nostro Paese.

La nostra idea di turismo è differente da quella “tradizionale”: al centro delle nostre iniziative, infatti, mettiamo le persone e l’ambiente, ispirandoci a valori come il benessere, la felicità, la libertà, la socializzazione e l’incontro tra culture. Inoltre promuoviamo l’accesso al viaggio per il maggior numero possibile di persone, senza discriminazioni o distinzioni di età, appartenenza culturale o disponibilità economica.

Questa è, in fondo, la nostra mission: favorire un turismo “tranquillo”, rispettoso delle differenze, volto a promuovere il patrimonio culturale, storico e architettonico. Un turismo dinamico ma allo stesso tempo attento alle esigenze di anziani, persone disabili e soggetti deboli. Un turismo “nuovo”, aperto al dialogo e al confronto fra culture diverse.