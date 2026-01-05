Nuovo polo dell’infanzia di Sarmato, mercoledì l’inaugurazione: “Investimento per il futuro della comunità”

Il Comune di Sarmato inaugura il nuovo polo dell’infanzia mercoledì 7 gennaio alle ore 11, in via Moia. La nuova struttura accoglierà bambine e bambini da 0 a 6 anni, offrendo spazi moderni e progettati per sostenere al meglio il loro percorso educativo e di crescita.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per il futuro della comunità ed è stato realizzato grazie ai finanziamenti ottenuti dal Comune di Sarmato. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 280.000 euro, in larga parte coperti da fondi del PNRR, che hanno reso possibile la costruzione di una scuola all’avanguardia, attenta alle esigenze dei più piccoli e delle famiglie.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti l’Assessora regionale Isabella Conti e la Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, a testimonianza dell’importanza istituzionale del progetto e della collaborazione tra enti.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’appuntamento è mercoledì 7 gennaio alle ore 11, presso il nuovo polo dell’infanzia di Sarmato.

