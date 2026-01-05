La Cgil piange Anselmo Ramponi, storico dirigente sindacale: “Una vita dedicata ai diritti dei lavoratori”

La CGIL di Piacenza apprende con profondo cordoglio della scomparsa di Anselmo Ramponi, storico dirigente sindacale, avvenuta la notte scorsa. Aveva 87 anni.

L’ultimo saluto è previsto mercoledì 7 gennaio alle 15 a Settima di Gossolengo, dove viveva, mentre alla Porta del Cielo di Piacenza è previsto il rosario domani, martedì 6, alle ore 19.

La nota della Cgil

Ramponi, classe 1938, nato a Cremona e trasferitosi giovanissimo a Piacenza, Ramponi ha attraversato i grandi cambiamenti del lavoro a partire dagli anni Sessanta, dedicando l’intera sua vita all’impegno sindacale e alla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Abile contrattualista, Ramponi dava il meglio di sé al tavolo delle trattative, dove univa competenza, determinazione e profonda conoscenza dei settori produttivi. È stato segretario dei tessili Filtea-Cgil, quindi segretario generale della Fillea-Cgil, oltre a ricoprire il ruolo di segretario generale aggiunto con le segreterie confederali di Gianfranco Dragoni e Adriano Trespidi.

Il suo nome resta indissolubilmente legato alle grandi vertenze del settore tessile, dove seppe dare voce e centralità soprattutto alle lavoratrici. Emblematica, in questo senso, la vertenza FAINI, che arrivò fino al palco di Miss Italia a Salsomaggiore, portando all’attenzione nazionale le condizioni di lavoro e le rivendicazioni di un comparto allora centrale per il territorio.

Dall’archivio della CGIL di Piacenza emergono immagini che raccontano un’epoca e una militanza: Ramponi alla testa di un corteo in una Piacenza anni Sessanta, o al microfono durante il Nono Congresso provinciale della CGIL, accanto – tra gli altri – a Carlo Roda.

La Camera del Lavoro di Piacenza, insieme a tutte le categorie, si stringe con affetto alla famiglia di Anselmo Ramponi, ricordandone l’impegno, la passione e il rigore morale come esempio da seguire per le generazioni sindacali di oggi e di domani.

