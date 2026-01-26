Nuovo sistema raccolta rifiuti a Castel San Giovanni, il Sindaco Stragliati: “Criticità da chiarire, non inizieremo a maggio” – AUDIO

Nuovo sistema raccolta rifiuti a Castel San Giovanni, il Sindaco Valentina Stragliati: “Criticità da chiarire, non inizieremo a maggio”. Il primo cittadino è intervenuto a Radio Sound sul tema della “Raccolta puntuale”.

Ho chiesto un incontro per parlare di questo nuova modalità di raccolta dei rifiuti. Mi è stato riferito che rispetto al calendario iniziale Castel San Giovanni è andato un po’ in coda con i tempi proprio perché all’inizio avevo espresso delle perplessità. In particolare non per quanto riguarda il principio in sé perché io sono anche d’accordo rispetto all’efficientare la raccolta differenziata, infatti ritengo che la produzione di rifiuti sia diventata davvero troppa. Ormai siamo quasi invasi dai rifiuti, per cui differenziare bene è importante, però purtroppo con queste modalità mi sembra che ci siano troppe criticità.

A Castello dunque non ci sono ancora le condizioni per partire con la svolta epocale, così è stata definita da più parti, della tariffa puntuale. Secondo Valentina Stragliati questo tipo di raccolta dei rifiuti non va generalizzata su tutti i territori perché è una modalità che può essere efficace nei piccoli centri, ma nei centri più grandi con molti condomini le problematiche sono tante.

Lo stiamo vedendo a Piacenza come in altri comuni meno grandi rispetto al capoluogo. Ad esempio da quando è partita la raccolta puntuale a Borgonovo anche noi stiamo riscontrando dei problemi sull’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Tra i dubbi a Castel San Giovanni c’è un discorso di decoro, con i sacchetti lasciati vicini ai bidoni. Poi c’è anche preoccupazione per chi ha in stallo animali domestici che ora dovrà aumentare lo svuotamento della raccolta indifferenziata.

Anche per gli anziani non sarà facile – prosegue il sindaco – perché qualcuno faticherà a portare all’esterno il proprio bidone, non essendoci più quello unico. Poi avremo chi non saprà dove tenere i rifiuti in casa, perché chi ha un balcone è agevolato ma è una problematica per chi non lo ha.

Non partirete a maggio

No, chiederò un ulteriore rinvio perché non misembra che ci siano le condizioni per iniziare.

