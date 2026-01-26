Borgonovo, 16enne rapinato da due giovani: costretto a consegnare cellulare e contanti sotto la minaccia di un coltello

Momenti di paura sabato sera a Borgonovo per un ragazzo di 16 anni rapinato da due uomini armati di coltello. Il giovane si trovava in un giardino pubblico, in attesa di alcuni amici, quando è stato avvicinato da due uomini, descritti dalla vittima come di origini nordafricane.
Secondo la ricostruzione dei fatti, i due lo avrebbero avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta. Subito dopo, però, i banditi hanno estratto un coltello, minacciando il minorenne e intimandogli di consegnare il telefono cellulare.
Alla fine, i malviventi si sono allontanati con il cellulare della vittima e 15 euro in contanti.
Indagini sono in corso.