Inaugurato il nuovo supermercato Conad nella ex Manifattura Tabacchi: “Tecnologia green e 36 nuove assunzioni”

E’ stato inaugurato questa mattina alle 9.00 in via Montebello angolo via Don Morisi 3, il nuovo Conad Superstore di Conad Centro Nord: 1499 mq l’area di vendita, n. 6 casse tradizionali, n. 4 casse self checkout e self scanning e un ampio parcheggio che prevede 220 posti auto.

Nel nuovo punto vendita sono occupate 46 persone di cui 36 nuove assunzioni.

Presenti tutti i servizi: l’ortofrutta a libero servizio, la pescheria con il pesce fresco e confezionato e la friggitrice, le carni assistita e a libero servizio, il forno che prepara pane fresco durante tutto l’arco della giornata e la pizza, i salumi e i latticini, la gastronomia con tanti piatti pronti. Nell’assortimento sono presenti anche molti prodotti non alimentari di uso quotidiano.

Tante le novità in termini di prodotti e servizi che permetteranno di effettuare una spesa facile e completa: oltre ai prodotti freschi e freschissimi a cui sempre viene data tanta attenzione si è dato ampio spazio alla sezione “Verso Natura” con prodotti biologici, salutisti e vegani e a quelli senza glutine destinati a chi è affetto da celiachia; tra le altre aree tematiche si cita la zona Sapori&Dintorni, la linea di prodotti Conad volta alla valorizzazione dei prodotti tipici (DOP e IGP) e la rifornita enoteca.

Tecnologia green

La tecnologia adottata nei banchi frigo e nei frigoriferi è di ultima generazione con l’impiego di CO2 per eliminare l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra. Inoltre, l’intero edificio è interamente coibentato, con indubbi vantaggi sul fronte del risparmio energetico. Tutti i frigoriferi, sia a temperatura positiva sia a bassa temperatura, sono dotati di chiusura automatica in modo da ridurre al massimo la dispersione di freddo nell’ambiente.

L’illuminazione interna ed esterna, con uso di lampade a led, risparmia energia e ottimizza gli interventi di manutenzione.

L’impianto fotovoltaico attivato sulla copertura del supermercato – con una potenza di picco pari a 158 kwp – è stato progettato per produrre 170.000 Kwh annui e consentire di evitare l’immissione in atmosfera di circa 199 tonnellate di Co2 all’anno.

Legame con il territorio

Conad è da sempre attenta ai territori e le comunità in cui è presente con i punti vendita e questo è un valore condiviso da tutti i soci imprenditori. “Abbiamo costruito con questo territorio un legame che, a distanza di 40 anni, ancora ci rende orgogliosi e felici. Grazie alla fiducia accordata dai nostri clienti siamo cresciuti e oggi apriamo a Piacenza un nuovo Conad Superstore, un punto vendita ampio, moderno, completo” afferma Vincenzo Cordani, socio imprenditore Conad del nuovo punto vendita di Piacenza e prosegue: “Inoltre, uno dei fattori distintivi di Conad è l’attaccamento alla Comunità che traduciamo in azioni concrete in ogni ambito, tra cui la collaborazione in atto con la pediatria dell’Ospedale di Piacenza con l’iniziativa natalizia dei “Goofi” e la produzione del Monopoly personalizzato per Piacenza, in vendita da oggi, a sostegno de La Casa del Fanciullo, due veri pilastri per Piacenza.”

Nuovi posti di lavoro e collaborazioni con il tessuto imprenditoriale

“Con questa nuova apertura abbiamo creato nuovi posti di lavoro, nuove collaborazioni con il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio, un reale valore aggiunto per le comunità in cui operiamo. Siamo orgogliosi di poter proporre un punto vendita innovativo e sostenibile nel rispetto dell’ambiente e con un ampio assortimento in termini di qualità e risparmio” sostiene Ivano Ferrarini, Amministratore delegato di Conad Centro Nord. “E’ inoltre importante ricordare come i nostri soci imprenditori siano in continuo dialogo con le comunità a cui appartengono, con un impegno concreto che si esprime in ambito sociale, ambientale e culturale e al servizio dei propri clienti.”

A Piacenza e provincia, Conad Centro Nord ha una quota di mercato del 17,9%, con 13 punti vendita – tra cui 6 Conad Superstore, 5 Conad, 1 Sapori & Dintorni, 1 Margherita – per oltre 17.000 mq di superficie, con un fatturato complessivo di 113,3 milioni di euro nel 2022. I soci sono 16, i dipendenti 432.

Orari di apertura

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord, Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord e Vincenzo Cordani, socio imprenditore Conad di Piacenza. L’apertura al pubblico è avvenuta subito dopo, con orario continuato fino alle 20.00.

Il nuovo Conad Superstore di Piacenza ex Manifattura Tabacchi sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle 8.30 alle 20.00, mentre la domenica dalle 9.00 alle 19.30.