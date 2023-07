Infrangibile, Veggioletta e Sant’Antonio: raccolta firme contro il nuovo supermercato in via Einaudi

Anche il Comitato del quartiere Infrangibile promuove una raccolta firme per dire no al piano edilizio dell’area di Via Einaudi. La raccolta firme si affianca così a quella già in corso e promossa da altri due Comitati cittadini (quartiere Veggioletta e Sant’Antonio).

“Da martedì – sottolineano i promotori – saranno disponibili i moduli per la raccolta firme e l’elenco dei luoghi dove poter sottoscrivere la petizione”.

“Riteniamo fondamentale dire basta in modo categorico a nuovi insediamenti di grande distribuzione, di cui la nostra città è già evidentemente satura. Sogniamo una città con più verde e meno traffico: certamente il proliferare di nuovi supermercati non potrà agevolare nè l’uno, nè l’altro obiettivo”