Grande attesa per lo spettacolo con Drusilla Foer, che presenta il suo Eleganzissima a Palazzo Farnese mercoledì 12 luglio alle 21.30 all’interno del cartellone “SUMMER CULT” (gli altri eventi della settimana della rassegna).

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete di Eleganzissima, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

Drusilla Foer a Piacenza Summer Cult il 12 luglio

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Frequenta con successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web, con oltre 800.000 follower attivi su Instagram, 900.000 su Facebook e 70.000 su Youtube. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Nuovi progetti la attendono per tutto il 2023 nella musica, in teatro e in televisione.

Davide Rossi, presidente Fedro Cooperativa: “Siamo orgogliosi di portare un grande spettacolo come quello proposto da Drusilla Foer a Piacenza. Crediamo nel potere dell’arte capace di far riflettere e portare nuove prospettive. Sul palco insieme a Gianluca Gori -in arte Drusilla- saliranno dei grandissimi musicisti e sarà l’occasione per ascoltare parole e musica straordinarie. Vi aspettiamo.”

BIGLIETTERIA

Prevendita on line: www.ticketone.it

Prevendite local: durante gli spettacoli sarà possibile acquistare i biglietti degli eventi in cartellone con sconti per tesserati Coop alleanza 3.0 e Gas Sales Energy.

*Per lo spettacolo di DRUSILLA “ELEGANTIZZIMA” è attiva anche la biglietteria di Palazzo Farnese