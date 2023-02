Aumento dell’IRPEF, oggi i sindacati incontrano la giunta: “L’onere più pesante non ricada su lavoratori e pensionati”

Si terrà oggi alle 12, in Municipio, l’incontro tra la sindaca Katia Tarasconi, il vice sindaco Marco Perini e i rappresentanti dei Sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, per il confronto sul tema delle politiche fiscali e, in particolare, delle aliquote Irpef.

“Siamo stupiti dai modi e dai tempi che l’amministrazione comunale ha scelto finora per comunicare la decisione di aumentare l’addizionale Irpef comunale del capoluogo” si leggeva nella nota stampa firmata da Ivo Bussacchini, segretario generale Cgil, Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma Piacenza, Francesco Bghi, segretario Uil Emilia e i vertici dei sindacati pensionati Luigino Baldini, Aldo Baldini e Pasquale Negro. Nota inviata poche ore dopo l’annuncio del primo cittadino.

“Perché sulle persone che rappresentiamo, lavoratori e pensionati ricadrà l’onere più pesante di questa scelta di aumento della tassazione“.