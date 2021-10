Ascolto e vicinanza ai malati in ospedale, oltre 30 anni di attività per AVO Piacenza l’associazione ospite di Volontariato in Onda – AUDIO

Ascolto e vicinanza ai malati in ospedale e agli anziani, oltre 30 anni di attività per AVO Piacenza l’associazione ospite di Volontariato in Onda. Prosegue su Radio Sound il quindicinale appuntamento informativo realizzato in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

“Siamo l’Associazione Volontari Ospedalieri – racconta il Presidente Anna Boccellari – e come servizio classico ci troviamo nei reparti dell’ospedale di Piacenza, di Castel San Giovanni e al nosocomio di Bobbio. Abbiamo iniziato questa attività nel 1990. Nel corso degli anni ci sono state alcune modifiche, ma il nostro servizio principale rimane quello di ascolto e vicinanza agli ammalati. Con il Covid abbiamo dovuto sospendere questo tipo di attività, però abbiamo iniziato dei servizi alternativi richiesti sempre dall’ospedale. In particolare ci siamo occupati della consegna dei farmaci e del checkpoint. Attualmente siamo all’ingresso di via Taverna e nche in questo caso si tratta di un’attività di accoglienza dove non manca mai una parola gentile e un sorriso, insomma quelle che sono le caratteristiche dei volontari dell’associazione“.

Quest’anno festeggiate il trentennale, rimandato lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid

“Sì, lo celebriamo il 4 dicembre. Abbiamo proprio deciso di fare questo evento al Park Hotel perché è una data molto importante che segna 30 anni di attività dove speriamo di aver portato tante parole di conforto agli ammalati. In questo periodo ci sono delle necessità anche altrove quindi siamo impegnati in collaborazioni con la casa di riposo Vittorio Emanuele o con l’associazione La Ricerca. Inoltre facciamo dell’ascolto telefonico, anche questo fa parte della nostra mission di vicinanza agli ammalati”.

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Piacenza

L’Associazione Volontari Ospedalieri di Piacenza (A.V.O.) ODV è un’associazione di volontari che dedicano parte del loro tempo al servizio gratuito dei malati ospedalizzati e degli ospiti nelle case di riposo. Il servizio A.V.O. vuole assicurare una presenza amichevole, offrendo ai malati o ai loro famigliari calore umano, ascolto, compagnia, piccoli gesti e servizi legati alle necessità quotidiane: un sorriso e un aiuto per lottare contro la sofferenza della malattia e della solitudine.

In Italia esistono numerose sezioni A.V.O. con circa 29.000 iscritti che svolgono il loro servizio negli ospedali e nelle strutture di 240 località.

Per diventare volontari A.V.O. occorre essere maggiorenni, in buone condizioni fisiche e psichiche e frequentare un corso di formazione specifico.

Con l’adesione all’A.V.O., il volontario si impegna a svolgere con continuità il servizio in corsia in di due ore settimanali (dalle 10.30 alle 12.30 o dalle 16.30 alle 18.30 di un giorno feriale a scelta e concordato) e a partecipare agli incontri periodici promossi dall’Associazione.

