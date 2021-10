Piacenza, Scazzola: “Abbiamo bisogno di risultati”

E’ un Piacenza Calcio in crisi di risultati e il pareggio interno con la Giana Erminio per 1-1 ne è la testimonianza. Dopo essere passati in vantaggio grazie al gol di Rabbi, i biancorossi non hanno saputo gestire e controllare il match, finendo per subire il gol del pari a venti minuti dal termine dell’incontro.

Il tecnico del Piacenza Cristiano Scazzola analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Radio Sound.

Un peccato dopo il vantaggio

Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca. Era fondamentale portare a casa i tre punti. Dovevamo trovare il raddoppio perché una palla inattiva o una situazione di gioco poteva costarci cara e, alla fine, abbiamo pareggiato.

Calo psicologico e inesperienza

Siamo abbastanza giovani e non abbiamo grande esperienza. Abbiamo provato a non chiuderci e a stare alti, ma non siamo riusciti a fare il 2-0.

Squadra ad un bivio

Nel calcio contano i risultati. Per 6/7 partite abbiamo avuto la sensazione di non aver raccolto i punti che avremmo meritato. Poi, a partire dalla Pro Sesto, non siamo più il Piacenza fluido che non riesce a finalizzare, ma una squadra che fa gol e non fa il risultato a causa di calci piazziati e situazioni. Dobbiamo tornare ad essere solidi e lucidi.

