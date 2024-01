Ondata di freddo già agli sgoccioli, Corazzon di 3B Meteo: “Poca roba, a Piacenza 38 anni fa c’era una temperatura di -22 gradi” – AUDIO

Ondata di freddo già agli sgoccioli, Corazzon: “Poca roba, a Piacenza 38 anni fa c’era una temperatura di -22 gradi”. Lo ha detto a Radio Sound l’esperto di 3B Meteo.

“Dopo un Natale piuttosto mite e ora ci siamo rimessi in linea con le medie stagionali. E’ una situazione di normalità a gennaio ritrovare le minime sotto zero. Questa aria fredda avrà comunque vita breve perché già dalla prossima settimana arriverà aria più mite con una risalita delle temperature. Per ora questo inverno non è stato particolarmente rigido. Guardando al passato l’11 gennaio di 38 anni fa a Piacenza la temperatura minima era di -22 gradi”.

Come lo classifichiamo il 2023?

“Un anno che ha battuto tantissimi record. A livello planetario è stato l’anno più caldo mai registrato da almeno 150/160 anni. Purtroppo si inquadra nel discorso generale di riscaldamento globale. La situazione da questo punto di vista è sempre più drammatica”.