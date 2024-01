Volley, Serie B2 – Per la Rossetti Market Conad la ripresa è subito big match: assalto alla Zerosystem

Ripresa di campionato ad alta quota per la Rossetti Market Conad, capolista del girone E di B2 femminile che domani (sabato) alle 18 sarà di scena a San Damaso (Modena) contro la Zerosystem, seconda forza a tre lunghezze di distanza.

Per le ragazze allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi, il primo match del 2024 è subito uno scontro diretto, importante non solo per delineare meglio la vetta della classifica, ma anche in chiave Coppa Italia (dove si qualifica la prima del girone). Con una vittoria, Alseno sarebbe certa del traguardo con un turno di anticipo.

Classifica

Rossetti Market Conad 29, Zerosystem 26, San Giorgio, Volley Davis2C 24, Isuzu Cerea 21, Be One 20, Tecnimetal Piadena 18, Galaxy Collecchio 15, Moma Anderlini MOdena 13, Drago Volley Stadium Mirandola 12, Hydroplants Soliera150 11, Viadana Volley, Top Volley Verona 9, SpakkaVolley Spacer 0.