Insignito al merito della Repubblica ma non parteciperà alla cerimonia per protesta: “La mia Ivaccari dimenticata dalla politica” – AUDIO

Riceve l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ma non si presenterà alla cerimonia del 2 giugno prossimo in Prefettura. Un modo per protestare contro il disinteresse della politica nei confronti della zona della città in cui vive, ovvero Ivaccari – Mucinasso.

Parliamo di Cesare Fadda e le motivazioni è lui stesso a spiegarle.

“La mancata partecipazione vuole essere una forma di civile protesta per il mancato interessamento nella risoluzione dei problemi da parte degli organi preposti, segnalati dal Comitato Autonomo Pro Ivaccari e Mucinasso di cui il sottoscritto si onora di esserne stato il fondatore e di essere l’attuale segretario”.

Una protesta, però, che non è rivolta alla Prefettura, come specifica lo stesso Fadda.

“Non è mai mancato l’ascolto da parte dell’Organo di Governo, per questo si accetta il riconoscimento ed il ritiro avverrà comunque anche se in forma privata, successivamente alla cerimonia pubblica”.

Ma quali sono le problematiche relative a questa zona della città?

“Sono molteplici”, spiega, “in particolare da anni segnaliamo disservizi riguardanti le condizioni delle strade, la mancata realizzazione della pista ciclabile, il mancato ampliamento del cimitero nonostante i numerosi sopralluoghi, l’abbandono dell’edificio scolastico, la mancata realizzazione dei servizi indispensabili alla persona”.

“Abbiamo versato per anni oneri spaventosi di urbanizzazione, a suo tempo avevano promesso servizi e poi invece queste attenzioni sono lentamente diminuite. Promettevano prima delle elezioni e poi dimenticavano dopo le elezioni. A noi manca tutto, è un disastro. Noi ci sentiamo avviliti ed emarginati”