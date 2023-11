Ospedale Fiorenzuola, ripristinato il rivestimento del portico dopo la tromba d’aria del 4 luglio

Nei giorni scorsi sono stati portati a compimento gli interventi di ripristino dei pannelli esterni di rivestimento del portico del blocco B all’ospedale di Fiorenzuola. I pannelli erano stati danneggiati nel luglio del 2022 quando sul territorio piacentino si era verificata un’eccezionale ondata di mal tempo che provocato svariati danni. Nel pomeriggio del 4 luglio, infatti, una tromba d’aria si era abbattuta sul nosocomio di Fiorenzuola, causando il distacco dei pannelli metallici nonostante la corretta posa secondo le buone norme tecniche e le indicazioni del costruttore.

Alla luce di questo, come di altri, eventi atmosferici violenti che sempre più spesso si verificano, l’Azienda ha ritenuto opportuno rendere ancora più efficiente la controsoffittatura del porticato, realizzandola per superare eventuali eventi metereologici eccezionali. Per questo motivo i pannelli di metallo sono stati fissati con viti autoforanti che rendono solidali uno con l’altro i componenti, agganciandoli alla struttura di supporto.

“Siamo lieti di annunciare il completo ripristino di questa parte dell’ospedale – sottolinea il direttore sanitario Flavio Santilli – che riporta allo stato originario l’estetica di questo spazio che ha continuato ad essere fruito nel pieno delle sue finalità. Nel corso di questi mesi, infatti, non è stata in alcun modo pregiudicata l’attività clinica assistenziale, né tanto meno il comfort alberghiero dei pazienti. Anche gli interventi di ripristino che si sono conclusi nei corretti tempi di esecuzione previsti non hanno comportato disagi alla popolazione né a livello sanitario”.

“L’intervento appena concluso di inserisce nel quadro di riqualificazione delle aree esterne dell’ospedale di Fiorenzuola – sottolinea il direttore del distretto di Levante Costanza Ceda – che ha coinvolge la pavimentazione del piazzale, con parcheggi dedicati e aree verdi, così come richiesto anche dall’Associazione Paratetraplegici di Piacenza e dal sindaco del Comune di Fiorenzuola. Con l’associazione è aperto un confronto per co-progettare aree verdi qualificate da percorsi di riabilitazione esterni. Per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, l’Azienda ha concesso in uso al Comune una porzione di terreno in vicolo Brandacci per poter beneficiare di ulteriori parcheggi”.