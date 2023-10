Ottobre il mese rosa della prevenzione del tumore al seno con Lilt Piacenza visite gratuite

Ottobre il mese rosa è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che si conferma il killer n.1 con circa 60.000 nuovi casi all’anno su territorio nazionale, ovvero una donna su 8 si ammala di tumore alla mammella.

Ottobre il mese rosa tumore al seno guaribilità al 85%

Attualmente la guaribilità raggiunge l’85% dei casi, grazie alle tecnologie terapeutiche avanzate e alla possibilità di diagnosticare per tempo la malattia. Ma, per contro, si registrano casi di cancro al seno in donne sempre più giovani. “Per questo la prevenzione diviene – come sottolinea il Ministro Schillaci – la cura più efficace contro l’insorgenza del cancro e la Lega italiana Lotta contro i Tumori si adopera da anni su tutto il territorio per diffondere la cultura della prevenzione e dei sani stili di vita”.

Ottobre il mese rosa i segnali

L’insorgenza del tumore avviene quando le cellule che costituiscono la ghiandola mammaria, si riproducono in modo anomalo e le strategie preventive si basano su due approcci ben precisi e integrati: la prevenzione primaria (seguendo sani stili d vita) e quella secondaria, che si attua attraverso visite specialistiche ed esami per la diagnosi precoce.

Prevenzione con Lilt Piacenza

Anche la Lilt di Piacenza propone visite senologiche gratuite per le socie. E’ possibile prenotare presso la Lilt una visita senologica durante tutto il mese di ottobre, gli accertamenti si effettuano a Piacenza sia presso il Centro Salute Donna di Piazzale Torino, a cura dell’equipe della senologia dell’Ospedale, sia presso il Centro Medico Besurica, col senologo Dr. Morsia

Il Camper della prevenzione Lilt Piacenza

In parallelo la Lilt piacentina è impegnata a diffondere la promozione della salute girando in alcune piazze della provincia con il camper della salute, dove si possono avere informazioni sulle attività dell’Associazione.

Il comune di Cortemaggiore ha inaugurato il tour informativo 2023, ospitando il primo ottobre la tappa iniziale, a cui seguiranno la piazza di Bobbio sabato 14 ottobre, domenica 22 ottobre il camper sarà a Pianello e lunedì 23 ottobre a Bettola.

Ottobre il mese rosa e la prevenzione di prossimità

Oltre a ciò nei prossimi mesi la Lilt piacentina attuerà la prevenzione di prossimità, ovvero si attrezzerà per raggiungere i paesi più distanti della città con un’unità mobile equipaggiata per poter eseguire le mammografie, per avvicinarsi alle donne impossibilitate a spostarsi per sottoporsi alle visite.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni per le visite telefonare allo 0523.384706 sede Lilt al martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e al mercoledì dalle 10.00 alle 13.00