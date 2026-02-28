Pacchi sospetti in un magazzino logistico, intervengono i carabinieri: sequestrata marijuana

Piacenza, pacchi sospetti in un magazzino logistico: “gazzella” del Radiomobile sul posto, sequestrati quasi 42 grammi di marijuana.

La segnalazione è partita dal personale della struttura in via Emilia Pavese. Nei colli, sostanza già suddivisa in più dosi: informata l’Autorità Giudiziaria, indagini in corso.

Intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Piacenza presso un magazzino, dove nel corso della giornata del 27 febbraio 2026 sono stati individuati due pacchi ritenuti sospetti. La segnalazione è partita dai responsabili della struttura, che hanno richiesto l’intervento della pattuglia dopo aver notato anomalie riconducibili a una possibile spedizione irregolare.

Giunti sul posto, i militari della “gazzella” del Radiomobile hanno effettuato gli accertamenti del caso e il controllo dei colli segnalati. All’interno dei pacchi è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in più dosi, per un peso complessivo di quasi 42 grammi.

La sostanza è stata posta sotto sequestro e presa in carico secondo le procedure previste. Il reparto procedente ha quindi informato l’Autorità Giudiziaria, mentre sono stati avviati approfondimenti investigativi per ricostruire la filiera della spedizione e accertarne provenienza e destinazione.

L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra operatori del settore logistico e forze dell’ordine nel contrasto alla circolazione di sostanze stupefacenti attraverso canali di spedizione. Le indagini proseguono.

