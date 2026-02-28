Sostenibilità, in Cattolica l’aula diventa un laboratorio

Portare la sostenibilità fuori dai manuali e dentro le pratiche aziendali, superando la lezione frontale per entrare nel merito delle decisioni reali. È questa la cifra dei laboratori da che il Corso di Laurea triennale in Management per la Sostenibilità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza ha proposto ai suoi studenti grazie alla collaborazione con Deloitte Climate & Sustainability (DCS).

Un’esperienza formativa che ha visto gli studenti protagonisti di un confronto diretto con casi concreti, strumenti operativi e professionisti del settore, all’interno del Laboratorio di progettazione della sostenibilità.

Un percorso formativo che ha affrontato temi chiave dell’agenda ESG, dalla decarbonizzazione agli scenari climatici, fino all’assurance del reporting di sostenibilità, con un approccio fortemente applicativo. I laboratori hanno offerto agli studenti l’opportunità di misurarsi con linguaggi, metodologie e strumenti utilizzati oggi dalle organizzazioni, stimolando una partecipazione attiva e una riflessione critica su sfide complesse e in continua evoluzione.

«Nel Corso di Laurea triennale in Management per la Sostenibilità valorizziamo la didattica esperienziale attraverso il Laboratorio di progettazione della sostenibilità, dove gli studenti sperimentano modalità innovative di apprendimento a contatto con il mondo delle imprese. Grazie alla collaborazione con partner come Deloitte Climate & Sustainability» sottolinea Monica Veneziani, che della laurea triennale è coordinatrice, «i nostri allievi possono tradurre in pratica i saperi teorici e confrontarsi con professionisti del settore. I laboratori offrono casi concreti e strumenti operativi per comprendere come la sostenibilità si realizza nelle pratiche aziendali. È un’occasione preziosa per formare competenze su temi complessi come la decarbonizzazione, i rischi climatici e il reporting di sostenibilità».

Il valore dell’iniziativa risiede proprio nella capacità di costruire un ponte tra università, ricerca e mondo professionale, mettendo al centro le nuove generazioni. «Sostengo con piacere collaborazioni come questa con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in quanto coniugano perfettamente due degli elementi distintivi di Deloitte Climate & Sustainability: l’attenzione alle generazioni più giovani e il collegamento con il mondo della ricerca» dichiara Stefano Pareglio, Presidente di DCS.

«Per noi il rapporto con l’università è rilevante non solo perché qui si formano talenti preziosi (ricordo che l’età media delle nostre persone è di 28 anni), ma anche perché tale connessione rispecchia a pieno il nostro approccio science-based. La ricerca ha un ruolo cruciale nel guidare il cambiamento, permettendo di trovare soluzioni con un impatto reale. Abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio alle ragazze e ai ragazzi, che si stanno dimostrando entusiasti di comprendere come la sostenibilità si traduce nelle pratiche aziendali e di confrontarsi con professionisti capaci di guidarli anche da nuovi punti di vista».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy