L’area archeologica del Palazzo del Monte di Pietà restituita alla città: “Importante esempio di valorizzazione del patrimonio storico”

Piacenza ha restituito alla cittadinanza l’area archeologica del Palazzo del Monte di Pietà. Sabato 17 ottobre 2026 è stata una giornata interamente dedicata all’archeologia, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio storico della città, con la presentazione di un nuovo volume scientifico e l’apertura al pubblico del sito restaurato.

Il programma della giornata si è articolato in due momenti principali, entrambi aperti alla cittadinanza.

Al mattino, alle ore 10:00, presso la Sala del Trono dei Musei Civici di Palazzo Farnese, si è tenuta la presentazione ufficiale del volume “Palazzo del Monte di Pietà di Piacenza. L’area archeologica e la storia dell’edificio: dall’età romana ai giorni nostri”.

L’incontro, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è stato seguito da una visita guidata alla sezione romana del museo. Per gli architetti partecipanti all’intero appuntamento della mattina erano previsti 3 crediti formativi professionali (CFP), riconosciuti dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Piacenza.

In serata, a partire dalle ore 19:00, l’area archeologica situata sotto il Palazzo del Monte di Pietà, sede storica di Crédit Agricole Italia, ha aperto eccezionalmente le proprie porte alla città.

Per circa tre ore sono state proposte visite guidate gratuite a intervalli regolari, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire l’unica testimonianza nota di un monumento pubblico romano conservata in situ a Piacenza.

Il restauro della Soprintendenza e la pubblicazione sostenuta da Crédit Agricole

L’iniziativa è stata il frutto di una stretta collaborazione tra la Soprintendenza, che ha finanziato il restauro, e Crédit Agricole Italia, che ha sostenuto la pubblicazione scientifica. Il volume è stato inoltre reso disponibile gratuitamente in formato digitale a partire dal giorno dell’evento.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e valorizzazione del patrimonio archeologico piacentino, contribuendo a riportare l’attenzione su un luogo di grande rilevanza storica e culturale e a renderlo nuovamente accessibile alla cittadinanza.

La scoperta del 1975 e i resti di un tempio romano a Piacenza

Il Palazzo del Monte di Pietà di Piacenza rappresenta un importante esempio di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico cittadino.

La scoperta, avvenuta nel 1975 durante alcuni lavori di costruzione, di un vano interrato sotto l’edificio ha portato alla luce testimonianze di grande interesse, dando avvio a un lungo percorso di studi, conservazione e ricerca.

Le indagini archeologiche hanno permesso di riconoscere, tra le altre evidenze, i resti di un piccolo tempio, individuando nel contesto sotterraneo anche l’unica testimonianza di un monumento pubblico di età romana finora conosciuta a Piacenza, conservata in situ e parzialmente ancora in alzato.

Le successive ricerche hanno contribuito a ricostruire le trasformazioni dell’area, dall’epoca romana alle fasi medievali e successive, offrendo nuove prospettive sulla storia urbana della città.

Il progetto di valorizzazione dell’area archeologica tra il 2024 e il 2026

Il progetto di valorizzazione, inserito nei lavori di riqualificazione previsti tra il 2024 e il 2026, si propone di rendere questo patrimonio maggiormente accessibile e comprensibile al pubblico.

L’intervento prevede il recupero delle strutture archeologiche e la loro integrazione in un percorso di visita, con particolare attenzione alla conservazione dei reperti e alla leggibilità delle diverse stratificazioni storiche.

L’obiettivo è trasformare un’area finora poco conosciuta e difficilmente visitabile in un luogo di conoscenza e valorizzazione della memoria cittadina, capace di raccontare, attraverso le testimonianze materiali del passato, l’evoluzione di Piacenza nel corso dei secoli.