Elezioni provinciali, si vota domenica 29 novembre

Domenica 29 novembre 2026, dalle 8 alle 20, si svolgeranno le elezioni del Presidente della Provincia di Piacenza e del Consiglio provinciale.
Le operazioni di voto si terranno presso il Campus Agroalimentare di Piacenza “G. Ranieri – G. Marcora”, in Strada Agazzana 35.
Sono chiamati al voto i Sindaci e i Consiglieri comunali del territorio provinciale, per un corpo elettorale di circa 580 elettori. Il numero definitivo sarà formalizzato sulla base delle attestazioni trasmesse dai Comuni.
Il voto è ponderato in base alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni. Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso.
Per l’elezione del Presidente della Provincia, le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto; per l’elezione del Consiglio provinciale, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto.
Le candidature e le liste dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale della Provincia:
- domenica 8 novembre, dalle 8 alle 20;
- lunedì 9 novembre, dalle 8 alle 12.
Le elezioni sono state indette con i Decreti presidenziali n. 25 e n. 26 del 16 ottobre 2026, ai sensi della Legge 56/2014.
Tutta la documentazione, le disposizioni e la modulistica relative alle elezioni sono disponibili nelle sezioni dedicate al seguente link