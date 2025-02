Oltre 600 visitatori a Palazzo Farnese nella prima domenica di febbraio, Fiazza: “Una risposta che ci inorgoglisce”

Sono stati ben 602, i visitatori che nella giornata di sole del 2 febbraio hanno affollato le sale di Palazzo Farnese, complice anche l’ingresso al costo ridotto di un euro per la prima domenica del mese.

“Un viavai continuo – spiega l’assessore Fiazza – di famiglie con bambini al seguito, di giovani e meno giovani, che hanno ravvivato la mole vignolesca con presenze da record. L’ho potuto constatare direttamente perché anch’io, ieri mattina, ho voluto rendermi conto di persona del numero di visitatori, che in misura così massiccia confermano l’attrattività turistica della nostra città e in particolare dei Musei Civici”.

Non solo i piacentini hanno gremito il Palazzo, con particolare riferimento alla Sezione Archeologica e alla collezione delle carrozze, ma anche molti visitatori provenienti dalla vicina Lombardia, dal Veneto, da Reggio Emilia, Alessandria e dal versante ligure. Prevalente il target familiare ma, accanto ai nuclei di genitori con figli, anche tante coppie catturate soprattutto dalla bellezza della Sezione Romana e del Fegato Etrusco, con curiosità per il fascino delle carrozze d’epoca.

“Le oltre 600 presenze stanno a significare che Palazzo Farnese è oggi un luogo d’arte e di storia molto conosciuto” sottolinea Fiazza: “Una risposta che ci inorgoglisce e che dimostra come stia andando nella direzione giusta la spinta dell’Amministrazione comunale per renderlo sempre più un luogo di riferimento, per i nostri concittadini e per coloro che, provenienti da altre realtà, amano l’arte e il gusto del bello. Sono estremamente orgoglioso dello staff di Palazzo Farnese per la professionalità e l’impegno, così come dell’attaccamento a questo scrigno di storia da parte della nostra comunità”.