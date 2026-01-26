Pale eoliche sui monti di Ferriere? Europa Verde: “Luogo non idoneo, serve una pianificazione rispettosa di chi abita quei luoghi”

“Europa verde, sezione di Piacenza, esprime “massima solidarietà al comune di Ferriere in merito alle preoccupazioni per la possibile installazione di un maxi parco eolico tra Ferriere e Santo Stefano sui crinali che separano la val Nure dalla val d’Aveto”.

LA NOTA DI EUROPA VERDE

Premettendo che per Europa Verde la transizione energetica e quindi il passaggio dalle energie fossili alle rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, è imprescindibile e deve avvenire con celerità e determinazione, non possiamo però procedere senza considerare gli aspetti territoriali e paesaggistici.

Non si tratta infatti solo di installare sette pale di quasi 200 m ciascuna ma anche di creare l’infrastruttura viabilistica che permetta ai bilici il trasporto delle stesse sui crinali: ciò comporterà sbancamenti per le aree di cantiere e allargamento della strada che da Selva sale al Crociglia con un impatto permanente sul territorio rimasto fino ad ora incontaminato e ambientalmente molto prezioso oltre che frequentato da molti escursionisti.

I prati del Crociglia sono inoltre utilizzati come pascoli estivi dagli allevatori della zona. A questo si aggiunga il problema del rumore prodotto dalle pale che si stima sarà percepito sia a Selva che a Santo Stefano D’Aveto.

Serve quindi una pianificazione oculata e rispettosa delle comunità che abitano quei luoghi e che a livello nazionale ancora manca lasciando vuoti normativi che favoriscono la speculazione. La Regione Emilia Romagna nel DDL sulle aree idonee, poi annullato dal Consiglio di Stato, aveva previsto esplicitamente l’esclusione delle aree sopra i 1200 m e i crinali principali.

Ci auguriamo che la Regione con le proprie osservazioni e con i tecnici che interverranno nella conferenza dei servizi ribadiscano questi vincoli con forza e che il Ministero accolga e faccia sua la contrarietà a questo progetto faraonico calato in un contesto territoriale da salvaguardare e proteggere.

La provincia di Piacenza ha una ricchezza: le sue valli e il suo Appennino ancora in gran parte integro e ricco di biodiversità mentre la pianura ha subito un impatto ambientale molto negativo a seguito della presenza della logistica con il conseguente enorme consumo di suolo, il traffico pesante e l’inquinamento alle stelle. Crediamo che si sia già dato in termini di sviluppo secondo i modelli prevalenti.

Per le pale eoliche si possono certamente trovare luoghi più idonei.

