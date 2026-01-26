Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì al Palabanca in palio il pass per i Playoff Round di Cev Cup

Dopo la maratona con Modena nella diciottesima giornata, settima di ritorno, del campionato di SuperLega Credem Banca, Gas Sales Piacenza è tornata in palestra oggi con una doppia seduta di lavoro per preparare la sfida con Rio Duero Soria che si giocherà al PalabancaSport mercoledì 28 gennaio (ore 20.30) e valida per la gara di ritorno degli Ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup.

Nella gara di andata i biancorossi si sono imposti in Spagna per 3-1 (25-20, 25-20, 23-25, 25-17 per i biancorossi), per staccare il pass per giocare i Playoff Round della seconda manifestazione europea per importanza riservata ai club mercoledì Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dovrà vincere almeno due set. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 del Rio Duero Soria si giocherà il Golden Set ai 15 punti. I Playoff Round precedono i Quarti di Finale che coinvolgeranno anche quattro squadre provenienti dalla fase a gironi della Champions League.

Agli Ottavi di Finale i biancorossi sono approdati dopo aver superato nei Sedicesimi lo Jihostroj Ceske Budejovice, la formazione spagnola ci è arrivata senza aver giocato una partita in Cev Volleyball Cup grazie ad un sorteggio favorevole e alla rinuncia di una squadra di partecipare alla manifestazione.

Attualmente la formazione del Rio Duero Soria dopo quattordici partite giocate in SuperLiga occupa la seconda posizione in classifica con 35 punti frutto di dodici vittorie e due sconfitte. La vetta della classifica è occupata dal Guaguas di Juantorena con 39 punti mentre la terza in classifica è il Melilla con 31 punti. Nell’ultima partita Rio Duero Soria ha superato in trasferta l’Almeria per 3-1 (26-28, 25-22, 25-22, 25-21 per Soria).

La squadra di pallavolo del Grupo Herce Río Duero nella stagione 2024-2025, ha raggiunto la finale della Superliga e si è qualificata per la Cev Volleyball Cup.

La SuperLiga è il massimo campionato di pallavolo spagnolo, è un campionato professionistico che riunisce le migliori squadre maschili, si compone di una stagione regolare e di playoff per il titolo, organizzati dalla Federazione Reale Spagnola di Pallavolo (RFEVB).

