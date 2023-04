Biglietti omaggio Paolo Cevoli. Al Teatro Politeama di Piacenza il 20 aprile

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Paolo Cevoli in programma giovedì 20 aprile al Teatro Politeama di Piacenza.

Il Teatro Politeama di Piacenza si raggiunge facilmente in 12 minuti dal casello autostradale di Piacenza.

Dopo il grande successo di #LOL3 su Amazon Prime Video, Paolo Cevoli arriva a #Piacenza con il suo spettacolo “Andavo ai 100 all’ora”. – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

PAOLO CEVOLI

Andavo ai 100 all’ora

Teatro Politeama Piacenza

giovedì 20 aprile – ore 21.00

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS o WhatsApp con scritto CEVOLI PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona (altri biglietti vicini, acquistabili direttamente alla biglietteria).

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Paolo Cevoli a Piacenza

“Andavo ai 100 all’ora” cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962. E in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità… oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini.

Come sono cambiate le cose in questi ultimi anni!

Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era una bambino.

Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena.

​Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che “una volta era meglio…” anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Paolo Cevoli Biografia

A partire dall’età di 11 anni, durante tutte le estati tra un anno scolastico e l’altro, aiuta i genitori nella gestione dell’albergo nella natìa Riccione. Frequenta l’Università di Bologna tra il 1979 e il 1983 e si laurea in Giurisprudenza. Dopo la laurea lavora come manager al Grand Hotel di Rimini.

Nel 1986 si sposa con Elisabetta. Nascono due figli: Giacomo nel 1988 e Davide nel 1990. Nel 1990 si trasferisce a Bologna con la famiglia. Nello stesso anno partecipa al concorso per giovani comici “La Zanzara d’Oro”, dove risulta terzo classificato dopo Antonio Albanese. È la prima esperienza come comico-caratterista. Tra il 1990 e il 1991 partecipa come ospite (15 puntate) al Maurizio Costanzo Show.

Nel frattempo continua il suo lavoro “ufficiale”. Seguendo le orme del padre, diventa imprenditore: apre un locale investendo tutti i propri risparmi. Il locale comincia ad essere frequentato da personaggi dello spettacolo, tra cui Gino e Michele, che si accorgono che Cevoli è molto bravo ad intrattenere gli ospiti. Ha una particolare brillantezza nel raccontare barzellette.

Viene invitato ad esibirsi in un locale meneghino, lo Zelig, palestra per volti noti e meno noti del cabaret. Inizialmente declina l’invito, poi accetta (2001).

Dal locale passa direttamente alla trasmissione televisiva su Italia 1 del lunedì sera, dove porta alla ribalta il personaggio di Palmiro Cangini, Assessore alle «Assessore alle «Attività Varie ed Eventuali»» del comune di Roncofritto (2002).

Per tutto il decennio è ospite fisso di Zelig e protagonista di tour estivi. Nel 2008 è stato testimonial del banco del farmaco ed ha girato uno spot televisivo, andato in onda anche gli anni successivi.

Cevoli vive tuttora a Bologna con la moglie ed i figli. Il suo lavoro “ufficiale” è il consulente nel settore della ristorazione.

I personaggi

I personaggi di Cevoli sono delle forti caratterizzazioni, quasi delle “macchiette”. Con l’assessore Cangini e l’imprenditore Teddi Casadey sfrutta le sue origini romagnole.

Palmiro Cangini

Palmiro Cangini è l’assessore alle “attività varie ed eventuali” di Roncofritto Superiore, comune dell’entroterra romagnolo. Cangini si presenta sempre sul palco molto agitato e di cattivo umore, e tiene una specie di delirante comizio. Sebbene si possa presumere che faccia parte di una giunta di sinistra, il “colore politico” non lo influenza particolarmente. Durante il suo numero di cabaret, è sempre affiancato da Claudio Bisio che gli fa da spalla, divenendo la vittima di tutte le nevrosi dell’assessore. Caratteristica di Cangini è lo sproloquio, cioè un discorso prolisso, confuso e inconcludente, in cui a malapena si distingue l’argomento. La chiosa è sempre «Con questo cosa voglio dire? Non lo so. Però c’ho ragione e i fatti mi cosano.». Un’altra frase che ripete spesso è «Fatti, non pugnette». Cangini è il prototipo dell’assessore dei piccoli comuni, infervorato dalla politica e dalla sua carica. È un personaggio così estremo che non può rientrare nel cliché della satira politica tradizionale, è più che altro un condensato di nevrosi e di luoghi comuni. Ha fatto da testimonial in uno spot pubblicitario per Mirabilandia.

Teddi Casadey « Un maiale è per sempre »

Teddi Casadey è la “controparte” di Cangini. È un imprenditore e possiede il “Glorioso Maialificio Casadey S.r.L.”, “lider” nel settore della maialistica, cioè un allevamento di suini, e produce salumi. Si presenta, all’opposto di Cangini, con un largo sorriso e imbastisce un discorso farneticante, inserendo di tanto in tanto delle parole del gergo del marketing. Di tanto in tanto lo chiama al cellulare Bill Gates che vorrebbe farsi assumere, ma Casadey gli risponde sempre che è un patacca e non sa nemmeno usare il computer.

Lothar

Lothar, una macchietta surreale, viene inviato dall’agenzia “Eventi Mandrake Management 2003” come sostituto per VIP che sono impossibilitati a presentarsi come ospiti nella trasmissione. Si presenta a torso nudo, con il fez in testa e una tunica leopardata, mangiando un enorme panino tenuto insieme con del nastro adesivo.

Paolo Cevoli a Piacenza

PAOLO CEVOLI

in

Andavo ai 100 all’ora

Teatro Politeama Piacenza

giovedì 20 aprile – ore 21.00

Per l’acquisto dei biglietti

Paolo Cevoli, Andavo a 100 all’ora Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24, puoi acquistare biglietti vicino a quello vinto. Rivolgiti direttamente alla biglietteria per acquistare altri biglietti vicini.